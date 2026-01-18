　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

最新菜市場名「大票人擠爆小人國」　家長崩潰！網認證：3孩全中

▲▼ 。（圖／翻攝小人國主題樂園FB）

▲家長帶全家衝免費活動卻被人潮擠滿。（圖／翻攝小人國主題樂園FB）

網搜小組／劉維榛報導

「我是來小人國，不是去迪士尼！」有家長帶孩子去小人國，因為名字含指定22字就能免費入園，沒想到現場爆滿，每項設施都要排1小時起跳。家長也哭笑不得問，「全台真的有這麼多人名字含這些字嗎？」引發網友點頭，「2026版的菜市場名字」、「真的菜市場名，我家3孩都中這些名字」。

一名家長在Threads表示，看到小人國推出姓名活動，只要名字中含有指定22字就能免費入園，興沖沖帶家人去玩，結果現場人潮爆滿，從排隊到玩設施都得排上1小時起跳，讓他崩潰直呼「我是來小人國，不是去迪士尼！」

最後，原PO更哭笑不得求問，全台有這麼多人的名字都含有「沐、宸、晨、宥、妤、霏、睿、晴、妍、祐、樂、承、澄、品、丞、彤、宇、語、恩、以、希、熙等字嗎？」

省錢反被排爆！家長苦喊「免錢的最貴」

底下網友熱議，「台灣人很愛排隊，我一律不去這種活動，忘記這千古名言嗎...免錢的最貴」、「只要有遊樂園辦折扣活動，我絕對不會去，省幾百塊排隊排到死」、「上次搞身份證中幾碼，去了之後一點品質都沒有，排排排」、「去了只是一肚子氣，排隊排很久」、「不好意思，下交流道就開始排了」；不過也有人說，「下次選平日去玩，人會少很多」、「天氣很好也有關係，上次去六福村，天氣不太好，雖然有裝扮的免費活動，但沒什麼人，排隊很快」。

取名沐、宸超多人！封稱2026版菜市場名

不少人則對「指定名字」笑翻，「這些名字我女兒同學幾乎都有，不如免費拉久一點，我女兒可以辦畢業同學會在小人國，應該全班快免費了」、「真的菜市場名，我家3孩都中這些名字」、「光是沐跟宸就一拖拉庫了！2026版的菜市場名字」、「全台算命仙群組決定好該年度的命名了」。

說到免費入園優惠，台中麗寶樂園最新景點「美樂地親子農場」開始試營運，即日起至1月20日為止，只要購票進入麗寶樂園的民眾，即可免費參觀。

另外，花蓮遠雄海洋公園即日起至3月1日為止推出「身騎海馬過三關」優惠，3個條件包括「身分證字號含0、2、6任兩碼」、「姓名中含遠、雄、海、洋、賀、馬、年任一字」、「生肖屬馬」，符合任1條件享線上購買門票優惠價699元，符合任2個條件則是299元，若3個條件均符合，入園時出示身分證件即可享本人免費入園。

01/16 全台詐欺最新數據

537 3 2806 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

挖洞性侵女鄰居的「哈士奇玩偶」　新北變態男下場曝
林宸佑遭押！正妹主播學姐心痛「希望你不是賣國賊」
人妻網紅曝「高齡懷孕」心碎轉折：寶寶離開我了
濱崎步氣2個月再發聲：看起來只是排練嗎？
新加坡禁電子煙「最重鞭刑15下」　外國人遣返禁入境
基隆男遭痛毆慘死　遺體對折塞冰櫃

【恐怖畫面曝】台灣大道嚴重車禍！自小客對撞衝進騎樓

行天宮「1職缺薪水4萬8」！過來人：錄取也不去

恭喜！　3生肖馬年走好運

下周變天「北東濕冷」　強冷空氣急凍5天

快訊／01:01宜蘭近海規模4.7「極淺層地震」　最大震度4級

最新菜市場名「大票人擠爆小人國」　家長崩潰了

凌晨01：01地牛翻身！台北有感

溼答答探8℃　強烈冷氣團要來了

快訊／8級強風！　明變天轉雨

包裹見「3字」是詐騙！超商店員急阻止取貨

搭飛機穿「夾腳拖」！空服員勸：千萬不要

好市多開賣「出國神鞋」 售價被討論

強烈冷氣團明起報到「連凍5天」　北東濕冷防較大雨勢

好天氣倒數！　「濕冷遽變」最凍時間曝

藍白2026年完蛋了！苦苓揭「3殺慘況」：被選票教訓

肯德基掀蛋撻之亂！「門市擠滿人」畫面曝

肯德基掀蛋撻之亂！「門市擠滿人」畫面曝

肯德基15日突然宣布「經典原味蛋撻」將走入歷史，不少蛋撻控急忙衝去門市搶買。就有網友曝光排隊人潮，直呼是「肯德基蛋撻之亂」，「（預計）17:45取餐，結果等到21:00，站到整個腰超酸的。」還有店家貼出公告「蛋撻被大家吃到下班了，補貨中」，讓人直呼「現在是什麼蛋撻之荒嗎？」亂象引發討論。

一票人搶買蛋撻！肯德基店員崩潰「只是換塔皮」

一票人搶買蛋撻！肯德基店員崩潰「只是換塔皮」

20縣市推免費午餐　全教總批「教育財政隱形殺手」

20縣市推免費午餐　全教總批「教育財政隱形殺手」

桃市中低收入戶火化+納骨設施+樹葬全免

桃市中低收入戶火化+納骨設施+樹葬全免

營養午餐全面免費隔天才宣布？南市府反擊審慎評估不是髮夾彎

營養午餐全面免費隔天才宣布？南市府反擊審慎評估不是髮夾彎

免費入園小人國菜市場名遊樂園排隊

洪詩幫失智公公「把屎把尿」大伯致謝舊文被翻出

「GG爛掉了！」男約砲癢炸沖熱水　內褲黏肉撕不開

行天宮「1職缺薪水4萬8」！過來人：錄取也不去

高雄女嗆「有種你就摸啊」竟被醉友拉到巷子裡性侵　法官判他無罪

林宸佑遭押當天「賴品妤放福利送寫真集」！　網：這是慶祝文吧

洪詩首回應照顧失智公公！還原真相「我不偉大」

滷味送達只拍照　外送員假送達真吞餐

恭喜！　3生肖馬年走好運

下周變天「北東濕冷」　強冷空氣急凍5天

台中火車站夫妻大吵跳軌！為撿手機背包下場曝

快訊／01:01宜蘭近海規模4.7「極淺層地震」　最大震度4級

女大生求救「我被那個了」　惡狼判3年10月

報復美軍遇襲3死　美軍狙殺蓋達資深領袖

最新菜市場名「大票人擠爆小人國」　家長崩潰了

凌晨01：01地牛翻身！台北有感

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

