最新菜市場名「大票人擠爆小人國」　家長崩潰！網認證：3孩全中

▲家長帶全家衝免費活動卻被人潮擠滿。（圖／翻攝小人國主題樂園FB）



網搜小組／劉維榛報導

「我是來小人國，不是去迪士尼！」有家長帶孩子去小人國，因為名字含指定22字就能免費入園，沒想到現場爆滿，每項設施都要排1小時起跳。家長也哭笑不得問，「全台真的有這麼多人名字含這些字嗎？」引發網友點頭，「2026版的菜市場名字」、「真的菜市場名，我家3孩都中這些名字」。

一名家長在Threads表示，看到小人國推出姓名活動，只要名字中含有指定22字就能免費入園，興沖沖帶家人去玩，結果現場人潮爆滿，從排隊到玩設施都得排上1小時起跳，讓他崩潰直呼「我是來小人國，不是去迪士尼！」

最後，原PO更哭笑不得求問，全台有這麼多人的名字都含有「沐、宸、晨、宥、妤、霏、睿、晴、妍、祐、樂、承、澄、品、丞、彤、宇、語、恩、以、希、熙等字嗎？」

省錢反被排爆！家長苦喊「免錢的最貴」



底下網友熱議，「台灣人很愛排隊，我一律不去這種活動，忘記這千古名言嗎...免錢的最貴」、「只要有遊樂園辦折扣活動，我絕對不會去，省幾百塊排隊排到死」、「上次搞身份證中幾碼，去了之後一點品質都沒有，排排排」、「去了只是一肚子氣，排隊排很久」、「不好意思，下交流道就開始排了」；不過也有人說，「下次選平日去玩，人會少很多」、「天氣很好也有關係，上次去六福村，天氣不太好，雖然有裝扮的免費活動，但沒什麼人，排隊很快」。

取名沐、宸超多人！封稱2026版菜市場名



不少人則對「指定名字」笑翻，「這些名字我女兒同學幾乎都有，不如免費拉久一點，我女兒可以辦畢業同學會在小人國，應該全班快免費了」、「真的菜市場名，我家3孩都中這些名字」、「光是沐跟宸就一拖拉庫了！2026版的菜市場名字」、「全台算命仙群組決定好該年度的命名了」。

說到免費入園優惠，台中麗寶樂園最新景點「美樂地親子農場」開始試營運，即日起至1月20日為止，只要購票進入麗寶樂園的民眾，即可免費參觀。

另外，花蓮遠雄海洋公園即日起至3月1日為止推出「身騎海馬過三關」優惠，3個條件包括「身分證字號含0、2、6任兩碼」、「姓名中含遠、雄、海、洋、賀、馬、年任一字」、「生肖屬馬」，符合任1條件享線上購買門票優惠價699元，符合任2個條件則是299元，若3個條件均符合，入園時出示身分證件即可享本人免費入園。