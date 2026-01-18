台中火車站夫妻大吵跳軌！為撿手機背包...醉夫遭上銬管束

▲岩姓夫妻在台鐵台中站吵架，跳下鐵軌撿拾物品。（圖／截取自爆料公社）



記者白珈陽／台中報導

台中火車站昨天（17日）晚間發生有民眾跳下月台鐵軌，引起遊客在網路討論，鐵警局說明，是1對夫妻發生口角，疑似拉扯間2人背包、手機掉落鐵軌，所以才分別跳下月台撿拾。警方到場發現丈夫爛醉如泥，現場實施管束，全案依鐵路法將2人函請裁處，最高可罰5萬元。

有民眾在網路平台表示，台中火車站有男子跳軌2次，吵架的是1對男女，男生把東西丟到鐵軌上，跳下鐵軌時還問女生「要不要下來啊」，男子爬上月台後又跳下月台，後來被警方抓住並上銬。

鐵警局台中分局指出，台中分駐所17日晚間9時45分獲報，指台鐵台中站第一月台3車處有民眾跳軌，經查，岩姓男子（46歲）因酒醉與陳姓妻子（44歲）發生口角，過程中岩男背包及陳女手機不慎掉入鐵軌，2人分別跳下月台撿拾。

警方到場後，先行將岩男拉上月台，因岩男酒醉泥爛，予以實施管束。警方說，全案2人分別依鐵路法第57條第2項及第70條第1項規定，函請交通部裁處，可處1萬元以上5萬元以下罰鍰。

鐵路警察局呼籲，行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所，違反者依鐵路法裁罰，如遇有需要協助事項可告知臺鐵公司人員或通報警方到場協助處理。

