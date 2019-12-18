邱毅央視大談台灣飛彈布署　國防部批：此行為極不足取

▲邱毅上《央視》談台灣飛彈布署。（圖／翻攝CCTV中文國際YouTube）

記者林銘翰／台北報導

新黨不分區立委候選人邱毅近日在《央視》（CCTV）的節目《海峽兩岸》上大談台灣軍事布署，其中也介紹由中科院研發的飛彈數量及詳細位置，此舉也引發台灣社會撻伐。對此，國防部18日強調「此行為極不足取」，國軍防衛作戰部署與調整，攸關國家安全，請外界切勿臆測及談論。

邱毅在央視節目《海峽兩岸》表示，中科院研發的「紅隼」火箭彈有397枚，部署重點位於台北。他指控，這些飛彈打著保護台北的名義，但其實是要保護總統蔡英文，這些飛彈布署在統總府、蔡英文的官邸附近。

國防部表示，針對部分人士於陸媒擅自發表不當言論，此行為極不足取。國防部重申，國軍防衛作戰部署與調整，攸關國家安全，請外界切勿臆測及談論。

國防部指出，中共從未放棄武力犯臺，對我軍事威脅始終存在，國人應有憂患意識、安全警覺及正確的敵情觀念。面對當前中共軍事威脅，國防部籲請國人安心，國軍絕對有信心、有能力保衛國家安全。

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