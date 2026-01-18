笑回發年終不輕鬆　黃國昌：民眾黨去年怎麼發今年就怎麼發

▲黃國昌18日笑回民眾黨年終問題。（圖／翻攝自YouTube／民眾之聲）

記者蘇靖宸／台北報導

農曆新年將至，國民黨將睽違9年發放年終，有關白營方面，民眾黨主席黃國昌今（18日）笑回媒體，這問題怎麼會輕鬆？他作為黨主席，能夠在歲末年終的時讓黨工過得好一點，是他的責任， 所以去年怎麼發今年就怎麼發，不會少。

「不當黨產處理委員會」（下稱黨產會）2016年成立後，展開資產追討，國民黨多個銀行帳遭凍結，財務支出陷入困難，難以支應員工薪資及日常辦公開銷。國民黨主席鄭麗文去年接任，今年將睽違9年後首度發給黨工年終獎金。

黃國昌18日上午出席 「民眾的事，我們的事」台灣民眾黨2026共同政策綱領記者會，並於會前受訪。媒體詢問，問個輕鬆的，國民黨已終結9年不發年終，民眾黨今年年終如何？黃國昌笑回，這個問題怎麼會輕鬆？過去這一年所有黨工職，大家都非常辛苦，他作為黨主席，能夠在歲末年終的時讓每個人過得好一點，是他的責任， 所以去年怎麼發今年就怎麼發，不會少。

民眾黨2024年的年終獎金是比照民進黨發放1.5個月，2025年時，勞資會考量人事擴編和活動開銷，為了撙節開支，拍板1個月，但黃國昌當時以代理主席身分自籌260萬，讓年終獎金維持1.5個月。

另外有關民眾黨跟新竹市長高虹安的關係，高是否會再度代表民眾黨出戰？黃國昌表示，民眾黨跟高虹安的關係很好，「前兩天才見面，昨天晚上才通訊」。

▼黃國昌出席【民眾的事，我們的事】民眾黨2026共同政策綱領記者會。（圖／記者周宸亘攝）