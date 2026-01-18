藍擬提黨版1.25兆特別預算條例　黃國昌：總不能只能有行政院版

▲民眾黨主席黃國昌18日出席「民眾的事，我們的事」台灣民眾黨2026共同政策綱領記者會。（圖／記者周宸亘攝）

記者蘇靖宸／台北報導

民眾黨主席黃國昌日前閃電訪美回台後，預告針對1.25兆國防特別預算條例提黨版，傳出國民黨版本也正草擬中。對此，黃國昌今（18日）表示，每個立法院黨團提出自己的版本，對選民負責，這是民主社會常態，總不可能像行政院長卓榮泰一樣，要求只能有行政院版，只能過行政院版，那如果按照卓這樣的要求，台灣豈不走向專制獨裁的老路嗎？

黃國昌18日上午出席 「民眾的事，我們的事」台灣民眾黨2026共同政策綱領記者會，並於會前受訪。對於今記者會的共同政見是單純針對民眾黨候選人，還是已經跟國民黨智庫對接？黃國昌說，這是民眾黨不管是縣市首長還是縣市議員的候選人共同對台灣社會的承諾，以及提出的願景、目標，未來有機會上任，民眾黨會秉持說到做到的原則跟風格，努力實踐這些政見。

黃國昌表示，至於跟國民黨共同政見的部分，事實上前一陣子兩邊智庫已經進行了非常密集的磋商，大致內容跟方向也都已經預擬好， 只不過說國民黨表示需要進行一些黨內參選人徵詢的民主程序，民眾黨也尊重，所以目前共同政見部分，民眾黨還在等待國民黨那邊通知，確認什麼時候完成黨內民主的程序。

有關國民黨可能也將針對1.25兆國防特別預算條例提出黨版，黃國昌說，每個立法院黨團提出自己的版本，對選民負責，這是民主社會常態，總不可能像卓榮泰一樣，要求只能有行政院版，只能過行政院版，那如果按照卓這樣的要求，台灣豈不走向專制獨裁的老路嗎？

黃國昌說，所以各個黨團有各個黨團的版本，在一個民主社會當中，本來就是一個正常，而且非常健康的現象；至於說每個黨團所提出來的版本，怎麼樣去爭取台灣人民的支持、爭取社會的認同，這是民眾黨接下來要努力的一個方向。