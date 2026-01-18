　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨2026五選區待協調！新北、台中難整合　基層焦慮憂陷內耗

▲▼江啟臣、楊瓊瓔。（合成圖／記者李毓康攝）

▲江啟臣、楊瓊瓔日前協調破局。（合成圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

相較於民進黨2026九合一選舉布局快速，國民黨在新北、台中、花蓮、宜蘭、澎湖、竹縣等縣市，都面臨二組人馬競爭的情況，黨內矛盾逐步浮現。藍營人士指出，仍待協調的有嘉義縣、市、台中市、新北市、金門縣等五個，確定辦初選或以內參全民調為依據的為宜蘭縣、花蓮縣、新竹縣等三個；其中新北及台中遲遲無法整合，最讓基層憂慮，地方人士指出，黨中央若仍無法及早端出明確的提名機制與整合路線、無法建立清楚的決策流程，2026還沒開打藍營就已先陷入自我消耗，未來要如何快速回應選情變化？

國民黨目前待徵召的選區為雲林縣、彰化縣。彰化縣整合關鍵在於藍委謝衣鳯的謝家內部問題，雲林縣則是等藍委張嘉郡何時適合徵召。除了已徵召的台南市、高雄市、屏東縣、台東縣等四選區，剩下的六個選區為尋求連任的基隆市、台北市、桃園市、苗栗縣、南投縣與連江縣，選情相對單純。

國民黨新北市長參選人迄今未定，有意參選的台北市副市長李四川表示，自己尊重黨部機制，1月底先完成輝達簽約，黨有需要就會投入活動，另一名新北副市長劉和然則正撰寫個人成長以及在新北市服務近40年的歷程，做最後衝刺。國民黨新北市黨部主委黃志雄說，先前開徵選會議，1月底協調確認人選，有需要再做民調，最遲2月15日前敲定；3月底會和民眾黨討論合作模式和合作人選。

台中市長部分立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔前幾天於黨中央協調破局，據悉，其實江啟臣、楊瓊瓔兩位都不排斥全民調，只是雙方對於辦理民調的時間持不同意見。民調領先者盼盡快做民調，但稍微落後者卻希望多一點時間努力後再民調，造成雙方協調無共識，就連負責主持協調的國民黨副主席李乾龍都以「我會血壓高」自嘲。

年底嘉義市長選舉，國民黨、民眾黨朝「藍白合」方向規畫，隨民眾黨立委張啓楷展開選戰腳步，甚至獲前主席柯文哲助攻、擔任競選總幹事，人選至今未底定的國民黨協調範圍已縮小為醫師翁壽良與嘉義市議員鄭光宏兩人。金門縣人選則有立委陳玉珍與前金門縣長楊鎮浯，仍由地方協調小組負責協調。至於藍營艱困選區嘉義縣，可能人選包括中選會代理主委吳容輝、前綠營立委林國慶、國民黨立委王育敏等。

澎湖縣人選包括縣議長陳毓仁和縣政府參議洪棟霖，將由黨中央直接徵召。

新竹縣副縣長陳見賢與立委徐欣瑩兩人相爭部分，國民黨組發會主委李哲華說明，將開放國民黨全新竹縣黨員參與初選，以全民調和黨員投票的合計結果決勝負，過程大約要40個工作天，最晚會在3月底以前完成。花蓮縣與宜蘭縣則都確定以全民調方式產生人選，前者人選有吉安鄉長游淑貞、前花蓮市長葉耀輝，後者人選為立委吳宗憲、宜蘭縣議長張勝德。

▲國民黨2026布局進度。（AI協作圖／記者鄭佩玟製作，經編輯審核）

▲國民黨2026布局進度。（AI協作圖／記者鄭佩玟製作，經編輯審核）

01/16 全台詐欺最新數據

國民黨2026江啟臣楊瓊瓔台中新北劉和然李四川民進黨

