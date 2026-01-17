高雄女嗆「有種你就摸啊」竟被醉友拉到巷子裡性侵　法官判他無罪

▲高雄女控訴被醉男拉到巷子裡伸狼爪。（示意圖／取自視覺中國CFP）



高雄一名男子阿忠（化名）被控對女同事強制性交案，歷經兩審審理，高雄高分院近日駁回檢方上訴，維持原審無罪判決，理由是證據不足，難認定被告犯罪。

根據判決書，此案源於2022年6月，阿忠與一名女性同事（化名小美）在高雄某酒吧共事期間，發生性行為。女方事後控訴遭阿忠以強勢手段壓頭並侵犯，主張非自願。

女方控遭強行侵犯 堅稱非自願

根據女方於警詢時的說法，案發當時兩人在酒吧門口聊天，阿忠酒醉後突然詢問能否摸胸部，因雙方認識多年，她便半開玩笑回應「摸啊摸啊，有種你就摸啊」，未料阿忠竟將她拉至酒吧旁巷子，以激烈的方式親吻、咬她，並施以暴力行為。

阿忠則始終否認有強迫對方，辯稱性行為係雙方合意為之。案發後，雙方於7月簽下80萬元和解書與本票，女方男友與友人林女均在場。檢方據此認為阿忠有犯意，提出上訴。

法院審酌錄音內容，認為阿忠在受對方男友長時間逼問下才表示「我有做出好像要強姦的動作」，難認定為清楚自白。且女方對案發過程供述前後不一，從「被拉入」巷內變為「被邀請進入」，也讓事發經過存疑。



此外，女方表示，當晚僅飲用1至2瓶海尼根，自稱酒量非常好，「兩瓶對我來說就像水一樣」，可見其當時意識清楚，並進一步指出她在性行為發生時曾有掙扎與反抗的行為。對此，法院認為，在女方意識清醒、具備反抗能力的情況下，是否仍能發生完整的強制性交行為，存有合理懷疑。



錄音與證詞存疑點 法院指難認定犯意明確

至於阿忠與女方之間的訊息對話，亦成審酌重點之一。女方曾傳訊息稱：「May I have your serious sorry? You did sex on me, right?」、「I just want a sorry」、「On 6/18 I said it seriously I'm not agree that time My power lower than you And I felt uncomfortable」等語，阿忠則回覆「I will make a serious sorry to you」。雖有顯示阿忠表達歉意，但法院認為其並未明確承認有強制性交犯行，僅屬模糊回應，無法判定其歉意是否針對所指控的行為，因此不足以補強女方證詞。

此外，和解書的製作與簽署過程爭議多，三名在場人士對細節說法相左，難以證明阿忠完全理解內容並自願簽署。法官認為整體證據未達排除合理懷疑，依罪疑唯輕原則，判決阿忠無罪。檢方上訴無理由，全案定讞。



