生活 生活焦點

藍白2026年完蛋了！苦苓揭「面臨3殺慘況」：年底被選票教訓

▲▼國民黨主席鄭麗文（左）與民眾黨主席黃國昌一同出席「搶救少子國安危機 TFA 助台灣一臂之力！」記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨主席鄭麗文（左）與民眾黨主席黃國昌。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

各黨積極布局2026地方大選，作家苦苓預言，國民黨與民眾黨恐將面臨重擊，藍白兩黨在立法院的強勢作風，可能因三項重大爭議法案而完蛋，選民將用選票給予懲罰，甚至讓藍白在選戰中全面潰敗。

苦苓示警2026選戰：藍白恐面臨「三殺」命運

「藍白即將面臨三殺！」作家苦苓在臉書發文，第一殺是藍白聯手封殺高達1.25兆元的國防軍購預算，不僅七度擋下審查，更被質疑讓台灣軍力「自廢武功」。他認為，這樣的舉動已經激怒台灣人民，連美國也難以接受，「2028如果藍白想拿回政權，最好不要那麼『白目』」。

除了國防預算，苦苓也點名藍白在2026年度中央政府總預算上拖延審查，讓整體政策推動陷入膠著，等到民意反彈之後，又改口說挑一些來審，「這樣嘰嘰歪歪還說是民生第一，把人民當白痴，年底大選就會被『教訓』！」

台美貿易協定則是苦苓點名的第三項「致命關卡」。他強調，協議內容包含對等關稅15%、半導體享有最惠國待遇，甚至有民間企業自主投資2500億元，「這麼優的條件，連股市都聞風大漲，藍白你最好有種在立法院反對，包你『全滅』！」

最後，苦苓點名國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌，兩人被利益與仇恨沖昏頭，恐怕會成為藍白陣營的「關燈人」，讓民進黨逮到機會乘虛而入，「這是藍白自取滅亡的最好時機。」

01/16 全台詐欺最新數據

537 3 2806 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

相關新聞

黃國昌將自提國防特別條例　綠籲停止混淆視聽：盡速審查才是正道

黃國昌將自提國防特別條例　綠籲停止混淆視聽：盡速審查才是正道

針對民眾黨主席黃國昌返台後宣稱，1.25兆元國防特別預算僅約三千億元為對美軍購，並表示將自提版本。對此，民進黨發言人韓瑩今（15）表示，相關說法與事實不符，已遭國防部及美國在台協（AIT）澄清，呼籲黃國昌停止混淆視聽。

幕後／黃國昌要一個「過程」　美方給足面子！結果卻跟預期有大落差

幕後／黃國昌要一個「過程」　美方給足面子！結果卻跟預期有大落差

AIT打臉黃國昌「歡迎賴清德1.25兆國防特別預算」　綠委認罕見

AIT打臉黃國昌「歡迎賴清德1.25兆國防特別預算」　綠委認罕見

AIT罕更新對黃國昌回應　表態「歡迎賴清德所提1.25兆國防預算」

AIT罕更新對黃國昌回應　表態「歡迎賴清德所提1.25兆國防預算」

黃國昌要提民眾黨版國防特別條例　徐國勇預測：不會超過政院版範疇

黃國昌要提民眾黨版國防特別條例　徐國勇預測：不會超過政院版範疇

