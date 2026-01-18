　
社會 社會焦點 保障人權

台中婦貸款幫小孩買房卻說不出地點　警一句話阻詐120萬

▲▼貸款幫小孩買房卻說不出地點，警方耐心勸女阻詐120萬。（圖／民眾提供，下同）

▲貸款幫小孩買房卻說不出地點，警方耐心勸女阻詐120萬。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市豐原區53歲徐姓婦人誤信詐團話術，還特地貸款120萬元要投資虛擬貨幣，臨櫃提領時辯稱是要幫在南部的小孩購買房子，卻說不出房子在哪？警方獲報到場關心詢問，一再遭徐女拒絕，於是改採柔性勸說「不是要阻止妳買房，但如果被騙走，我們也會很不忍心，」這才突破她的心防，成功阻詐。

豐原警分局豐原派出所警員洪祥傑、劉昱成，日前下午3時50分許，獲報前往銀行了解，徐女要提領120萬元，供稱是要幫在南部工作的子女購買房地產，但卻說不出實際地點、建案名稱，僅模糊表示「在南部」。

▲▼貸款幫小孩買房卻說不出地點，警方耐心勸女阻詐120萬。（圖／民眾提供，下同）

警方與行員建議聯繫徐女的子女確認時，她神情開始緊張、頻頻拒絕，員警憑藉多年阻詐經驗，研判遇上詐騙了，所稱「買房」說詞，就是詐團教導的「防銀、防警」話術，於是沒有採取強硬手段，改以柔性勸說、耐心溝通。

警員語氣溫和說「我們不是要阻止妳幫孩子買房，只是想占用一點時間，和孩子通個電話確認一下。如果這筆錢真的被騙走，我們看了也會很不忍心，能不能讓我們幫妳確認一次就好？」這番設身處地、充滿溫度的話語，逐漸卸下徐婦心防，終於願意配合查證。

警方檢視徐女手機發現，她先前透過Threads的貼文連結，原來是加入一個標榜投資虛擬貨幣、穩定獲利的群組，經警方與行員以實際新聞案例說明，她才驚覺差點將辛苦貸來的百萬元投入詐騙陷阱，當場頻頻向警方與行員致謝。

01/16 全台詐欺最新數據

537 3 2806 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

「拍存摺就借5萬」桃園可憐女險被騙

「拍存摺就借5萬」桃園可憐女險被騙

桃園市71歲陳姓女子在網路認識泰籍男子，對方每天噓寒問暖，雙方感情日漸深厚，得知女子經濟困難，想借款5萬元，馬上答應匯10萬給她，但要陳女將提款卡、存簿拍照傳給他，陳女不疑有他照辦，當她興沖沖的前往銀行領10萬元時，結果餘額還是只有帳戶原有的206元，此時才驚覺受騙上當，行員也通報警方到場協助釐清。

台中婦遇假郵局詐騙還要求視訊報案　

台中婦遇假郵局詐騙還要求視訊報案　

詐團騙幫討200萬　金門婦險被剝2層皮

詐團騙幫討200萬　金門婦險被剝2層皮

信用卡遭盜刷　駕駛報案先被抓酒駕

信用卡遭盜刷　駕駛報案先被抓酒駕

機票食宿全包！　26歲台男赴日當車手遭逮

機票食宿全包！　26歲台男赴日當車手遭逮

