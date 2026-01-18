台中婦貸款幫小孩買房卻說不出地點　警一句話阻詐120萬

▲貸款幫小孩買房卻說不出地點，警方耐心勸女阻詐120萬。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市豐原區53歲徐姓婦人誤信詐團話術，還特地貸款120萬元要投資虛擬貨幣，臨櫃提領時辯稱是要幫在南部的小孩購買房子，卻說不出房子在哪？警方獲報到場關心詢問，一再遭徐女拒絕，於是改採柔性勸說「不是要阻止妳買房，但如果被騙走，我們也會很不忍心，」這才突破她的心防，成功阻詐。

豐原警分局豐原派出所警員洪祥傑、劉昱成，日前下午3時50分許，獲報前往銀行了解，徐女要提領120萬元，供稱是要幫在南部工作的子女購買房地產，但卻說不出實際地點、建案名稱，僅模糊表示「在南部」。

警方與行員建議聯繫徐女的子女確認時，她神情開始緊張、頻頻拒絕，員警憑藉多年阻詐經驗，研判遇上詐騙了，所稱「買房」說詞，就是詐團教導的「防銀、防警」話術，於是沒有採取強硬手段，改以柔性勸說、耐心溝通。

警員語氣溫和說「我們不是要阻止妳幫孩子買房，只是想占用一點時間，和孩子通個電話確認一下。如果這筆錢真的被騙走，我們看了也會很不忍心，能不能讓我們幫妳確認一次就好？」這番設身處地、充滿溫度的話語，逐漸卸下徐婦心防，終於願意配合查證。

警方檢視徐女手機發現，她先前透過Threads的貼文連結，原來是加入一個標榜投資虛擬貨幣、穩定獲利的群組，經警方與行員以實際新聞案例說明，她才驚覺差點將辛苦貸來的百萬元投入詐騙陷阱，當場頻頻向警方與行員致謝。