北市立委抽籤！候選人奇裝異服　「超人特攻隊、雞、兔、籠」吸睛

▲汪志冰化身超人特攻隊。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

第10屆立法委員選舉，台北市選舉委員會18日上午9點舉辦候選人號次抽籤，不少候選人著奇裝異服到場，國民黨立委候選人汪志冰打扮成超人特攻隊，民眾黨的蔡宜芳打扮成動物方城市」的主角兔子茱蒂，還有同黨的何景榮頭上頂著一隻雞，無黨籍盧憲孚以囚犯裝扮，頭頂鳥籠再銬上手銬現身，外型引人注目。

▲盧憲孚以囚犯裝扮、頭頂鳥籠、銬上手銬出現。（圖／記者楊亞璇攝）

北市立委候選人號次如下：

第1選舉區

王郁揚（無）

吳思瑤（民進黨）

李婉鈺（一邊一國行動黨）

孫士堅（合一行動聯盟）

賴宗育（人民民主黨）

方儉（綠黨）

汪志冰（國民黨）

第2選舉區

何志偉（民進黨）

郭啟源（中華統一促進黨）

巫超勝（宗教聯盟）

陳民乾（一邊一國行動黨）

孫大千（國民黨）

熊嘉玲（合一行動聯盟）

第3選舉區

何景榮（民眾黨）

吳怡農（民進黨）

田方宇（安定力量）

蔣萬安（國民黨）

第4選舉區

郭正典

李彥秀（國民黨）

文祥志（宗教聯盟）

錢一凡（安定力量）

高嘉瑜（民進黨）

蕭蒼澤（喜樂島聯盟）

郭佩雯（綠黨）

第5選舉區

楊烱煌（聾國黨）

徐立信（無）

林郁方（國民黨）

盧憲孚（無）

邱一峰（一邊一國行動黨）

林昶佐（無）

黃義豐（無）

周慶峻（中華愛國同心黨）

第6選舉區

沈宜璇 （台灣維新 ）

楊攸凱（無）

林奕華（國民黨）

蕭瑞麟（無）

羅世晧（勞動黨）

謝佩芬（民進黨）

黃典本（無）

孟藹倫（中華婦女黨）

張余健（喜樂島聯盟）

葉日勤（台灣基進）

第7選舉區

王映心 （台灣基進）

蔡宜芳（民眾黨）

費鴻泰（國民黨）

許淑華（民進黨）

蘇伊文（言論自由聯盟）

第8選舉區

蕭曉玲（喜樂島聯盟）

華珮君（台灣動物保護黨）

彭子軒（無）

柯士翎（綠黨）

阮昭雄（民進黨）

賴士葆（國民黨）

顏銘緯（台灣基進）

李文（無）

張幸松（民眾黨）

▲▼民眾黨蔡宜芳、何景榮特殊服裝很吸睛。（圖／記者楊亞璇攝）