彰化市長選戰開打　綠「花美男」可望對決藍5連霸「歐巴」

▲綠營推議員黃柏瑜(左)參選彰化市長，5連霸現任代表會主席陳文賓(右)將爭取國民黨提名參選。（圖／翻攝自黃柏瑜及市代會官網）

記者唐詠絮／彰化報導

民進黨彰化縣黨部昨（16日）正式提名年僅31歲、有「政壇花美男」之稱的縣議員黃柏瑜角逐彰化市長；面對年輕勢力的強勢挑戰，現任無黨籍彰化市代會主席、擁有五連霸資歷的陳文賓，宣布將加入國民黨爭取提名。值得注意的是，民進黨在彰化市已執政長達17年，國民黨這次能否成功「翻轉」成為焦點。

年僅31歲的黃柏瑜代表著一股年輕新勢力，他直指這場選舉的核心是「新舊彰化的對決」，強調市民渴望改變與世代交替。他指出，彰化市正面臨全球化、都市化與高齡化的多重挑戰，必須走出一條符合新時代需求的道路。他提出以「宜居、先進、漂亮」為目標的城市轉型藍圖，主張透過都市更新活化老舊街區，結合觀光發展與國際行銷策略，重新打造彰化市的品牌形象，吸引青年返鄉與外部投資，為城市注入全新活力。

陳文賓轉藍強調「務實改革」

至於擁有20年基層服務經驗、現任市代會主席的陳文賓，將以「五連霸」的扎實資歷迎戰年輕對手。現年51歲的他強調自己心態年輕，過去長期以無黨籍身分服務，累積了豐厚的實務經驗。為強化選戰組織能量，他決定投入國民黨爭取提名，讓這場選舉回歸傳統政黨對決的格局。

陳文賓的政見主攻務實改革與活化在地資源。首先，全面檢討都市計畫，解編長期無法開發的用地與道路預定地，為城市發展釋放空間。其次，強化國寶級景點「扇形車庫」周邊的文創園區開發，帶動觀光產業升級。最後，他主張將市公所管轄的15間宮廟（如南瑤宮）回歸民間自主管理，讓廟宇文化更蓬勃發展，公部門則專注於輔導監督角色。

革新願景vs.穩健傳承

隨著兩位主要候選人浮出檯面，彰化市長選戰已形成清晰的路線對決：黃柏瑜代表著「革新與前瞻」，訴求打破框架、吸引年輕世代支持；陳文賓則主打「經驗與務實」，強調穩健改革與活用在地資產，爭取基層選民認同。

這場選戰融合了世代交替、政黨競爭、市政願景三大關鍵元素，不僅是兩位政治人物的對決，更是全體市民對彰化未來發展方向的抉擇，將影響彰化市未來十年的發展軌跡與城市風貌。