國民黨睽違9年發現金年終！　依黨工薪水3分之1至2分之1發放

國民黨自凍結黨產後財務就陷入拮据，上次發現今年終是在2017年前立委洪秀柱擔任黨主席的時候，當時黨產會解凍部分黨產，因此才發得出年終，之後黨工再也沒領過年終，都是各單位主管各自募款或準備禮品送黨工。國民黨副主席兼秘書長李乾龍昨日受訪時宣布，今年將發放年終相關慰問金，並表示將按照黨工的薪水的3分之1到2分之1發放，也循例舉辦摸彩尾牙。

國民黨自2016年淪為完全在野後，上千億黨產遭政府凍結、收回，經過減薪、裁員的窘境，這幾年來連年終獎金也都沒有，至於在前主席江啟臣任內，時任祕書長李乾龍自籌經費募款400多萬元，發放5000元禮券給黨工。2023年年終尾牙，國民黨舉辦「歲末感恩餐會」尾牙，當時適逢2022九合一地方選舉大勝，不少中常委主動捐現金做為抽獎禮品，時任朱立倫主席也發給專任黨工每人6000元的禮券，要讓黨工們過好年。去年2024朱立倫也自掏腰包叫外燴，並發放8千塊禮券讓員工好過年。。

面對新年將至，李乾龍昨日接受媒體訪問表示，由於去年歷經大罷免，黨工很辛苦，主席鄭麗文也是體念大家的辛勞，因此國民黨今年確定會發禮金，也會舉辦尾牙聊表心意，也不算是年終獎金，算是給黨工發個「慰問金」。

至於發放比例，李乾龍指出，雖然無法發到全薪，但將按黨工的薪水3分之1到2分之1發放，給大家好過年。

