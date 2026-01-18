林宸佑遭押當天「賴品妤放福利送寫真集」！　網：這是慶祝文吧

▲賴品妤在社群大秀好身材。（圖／翻攝自賴品妤IG、臉書，下同）



記者張靖榕／綜合報導

民進黨前立委賴品妤卸任後，經常在社群平台分享海外旅遊與追星日常，昨晚再度引發討論。她宣布將製作迷你寫真集，並在臉書與Threads同步舉辦抽獎活動，送出共30份寫真作品。由於時間點正巧與過去曾與她發生衝突的中天記者林宸佑，因涉國安法等案件遭羈押禁見重疊，部分網友直呼「這篇根本是慶祝文」。

分享旅遊寫真形塑出個人社群風格

賴品妤17日在臉書發文說明，自己起初只是大量上傳自攝的偶像藝人影音，但又希望能透過貼文表達「帳號持有人」存在感的奇妙心情，於是開始嘗試拍攝並分享旅遊寫真，沒想到逐漸形成個人社群風格。她表示，這樣的嘗試一路累積，才萌生製作迷你寫真的想法，並決定回饋支持她的網友。

寫真抽獎

賴品妤指出，寫真內容涵蓋但不限於英國、泰國、葡萄牙、義大利等地，將收錄部分已公開與未公開的照片，並隨機附上簽名小卡或拍立得照片。只要在她臉書或Threads的指定貼文按讚、公開分享並留言，即可參加抽獎，活動截至1月18日晚間10時，預計於1月21日公布得獎名單，兩平台合計抽出30人，僅寄送台灣地址。

網友稱賴品妤送寫真是好日子

貼文曝光後，吸引大量網友留言回應，有人直言「今天是什麼好日子，不僅那個欺負品妤的記者被羈押禁見，還是品妤送寫真的一天」，也有人表示「真的可以抽到品妤寫真嗎」、「超想收藏」、「謝謝治癒常看到髒東西的眼睛」，相關留言迅速洗版，討論熱度持續延燒。

中天聲明：

針對中天記者林宸佑遭覊押禁見，公司對案情毫無所悉，無可回應。我們希望司法公正審理，勿枉勿縱，天佑台灣。外傳中天遭搜索，並非事實，各界切勿傳播假訊息。