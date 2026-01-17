中天主播林宸佑涉《國安法》遭羈押禁見　與綠委口角衝突一次看

▲中天新聞政治組立院記者兼主播林宸佑。（圖／翻攝林宸佑臉書）

記者詹詠淇／台北報導

綽號「馬德」的《中天電視》主播記者林宸佑涉嫌違反《國安法》遭羈押禁見，由於林宸佑在立法院場合等犀利的追問風格，也經常與綠營政治人物產生衝突，最知名的莫過於被前民進黨立委賴品妤指控害她摔倒一事。此外，民進黨團總召柯建銘和民進黨立委黃捷、沈伯洋、王義川、郭昱晴、吳思瑤等也曾與林宸佑有過口角衝突。

賴品妤當場對林宸佑大喊為什麼推我

林宸佑過去經常與民進黨政治人物起衝突，最為人所知的就是2023年8月24日，前民進黨立委賴品妤出席場公開活動時，多家媒體詢問其父親賴勁麟與綠能爭議等問題，賴品妤在離場時遭推擠而跌倒，賴品妤更當場對林宸佑大喊「你為什麼要推我？」、「幹嘛推我？」事後中天則發文反擊批賴品妤不實指控，並貶損中天名譽，涉犯《刑法》誹謗、加重誹謗等罪。

針對賴品妤事件，時任民進黨團書記長莊瑞雄表示，2022年一次採訪時，中天寫他架林宸佑拐子，事後詢問林宸佑，林宸佑則說「那是長官寫的！」莊瑞雄指出，有時上面長官刻意要做新聞，會造成當事人很大困擾，可以思考怎麼樣互動會比較好，否則今天是賴品妤，明天不知道哪個政黨？

2024年3月1日，針對中船翻覆釀2死事件，林宸佑詢問海委會主委管碧玲，國台辦新聞發言人朱鳳蓮稱她「冷血」一事，管碧玲笑著摸林的臉說，「看看我的體溫」。但因現場採訪擁擠，該記者半蹲在管面前拿麥克風，管碧玲語畢後也順手拉了記者的手、扶他起來，並重申希望一切朝正面的方向來發展。但因摸臉一事，後續引發朝野爭論性騷、Me too等問題。

2024年7月8日立法院內政委員會續審《公職人員選舉罷免法》欲提高罷免門檻案時，林宸佑也與民進黨立委黃捷、沈伯洋、鍾佳濱等爆發激烈口角衝突。林宸佑詢問鍾佳濱，「你不是7點前就在茶水間？」鍾佳濱反問，「你說幾點？幾點在茶水間」、「今天日出是5點10分，我是在白天進到會議室的」。林宸佑也問黃捷，「王鴻薇在外面指控，黃捷找鎖匠開門，這是王鴻薇在外面講的！」黃捷立即反嗆，「中天記者造謠」，隨後沈伯洋、吳秉叡、范雲等綠委也嗆「跟國民黨立委一起合作造謠」、「中天就是中國的媒體」、「中天新聞的標題都在造謠，大家都看到了」。

2025年6月9日，時任民進黨團幹事長吳思瑤等針對沈伯洋父親遭抹紅賺紅錢一事召開記者會，林宸佑詢問，沈伯洋過去曾說「所有交流都是統戰」，是否雙標、媒體都不能質疑等，民進黨立委郭昱晴則替沈伯洋說明，沈伯洋家族是做國際貿易出身，做生意國家包括中南美洲，是幫客戶找貨源，貨源可能來自中國，但《大公報》大篇幅報導、內容偏頗。林宸佑再指，他現在是講沈伯洋，不用講到媒體，立委交流「紅線」到底在哪？雙方火藥味濃厚，最終是民進黨團直接進入下一題題問，才讓衝突告一段落。

2025年6月底郭昱晴丈夫林宣廷遭質疑在中國經商賺紅錢時，林宸佑詢問郭昱晴，任何交流是否皆為統戰一部分，甚至之後也持續不斷追問郭昱晴，讓郭昱晴不滿槓上對方，強調什麼叫任何交流都是統戰？兩岸不是不能交流，但要基於尊嚴、不被矮化平等的立場、原則才可以。

林宸佑更經常被民進黨團總召柯建銘點名，「我知道你！你是中天的嘛」。2025年7月25日，民進黨團大會後，林宸佑詢問柯建銘，「不去罷免就不是台灣人的說法？」、「大家都在問你的臉書貼文」，柯建銘反嗆，「你中文看不懂嗎？」由於此時柯建銘剛做完腿部手術，吳思瑤也隨即前來協助護送柯建銘前往議場，並強調，「慢慢走，總召的腳還沒好，小心」。林宸佑又問，「你會覺得罷免是惡質的文化嗎？」、「當初賴清德幫林昶佐站台時，說要終結罷免惡質文化」，吳思瑤則不斷重申，「小心安全，不需要惡質提問」、「不要惡質提問，謝謝中天」。

林宸佑也與民進黨立委王義川起過爭執，2025年10月9日，林宸佑詢問王義川，為什麼青少年看抖音要被罵白目？王義川反問，「你有看完我全部的說法嗎？」要林宸佑看完後再詢問。林宸佑還說，王世堅說政治界有些人玻璃心，王義川反批，「干王世堅什麼事？」面對林宸佑不斷追問，王義川僅不斷重複，「看完我的說法再來問」、「你有看嗎？你根本就沒有看」，更拒絕回答林宸佑的提問，直到其他記者詢問國民黨立委王鴻薇相關問題才回應。

而針對林宸佑遭押，中天新聞今也回應指出，針對記者林宸佑遭羈押禁見，公司對案情毫無所悉，無可回應，「我們希望司法公正審理，勿枉勿縱，天佑台灣。外傳中天遭搜索，並非事實，各界切勿傳播假訊息。」