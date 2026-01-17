為何查到林宸佑？　海陸中士「五星旗投共片」成追查起點

▲中天記者兼主播林宸佑的涉案情節，是檢方從中士案一路往上追查牽扯出來的延伸案。（圖／翻攝林宸佑臉書）



記者董美琪／綜合報導

橋頭地檢署昨發動搜索行動，認定中天新聞記者林宸佑與5名現、退役軍人涉嫌觸犯國家安全法等罪嫌。經檢方複訊後，法院裁定林宸佑及其中5名涉案人員羈押禁見。

橋檢指出，林宸佑被查出以數千元至數萬元不等金額，向現役軍人提供報酬，再由這些軍人將軍事相關資料轉交中國人士，涉犯國安法、貪污治罪條例及刑法洩密罪，因有串供及滅證之虞，向法院聲請羈押獲准。

本案由橋頭地檢署指揮調查局桃園市調查站、高雄市調查處、國防部軍事安全總隊及高雄憲兵隊共同偵辦，昨同步搜索電視台記者1人及現、退役軍人共9人，帶回釐清案情。

根據《中央社》報導，案件源於先前偵辦海軍陸戰隊陳姓中士拍攝手持五星旗投共影片，並將影片傳送中國人士換取20萬元報酬一案。該名中士後續更涉嫌出售軍方機密資料，已遭起訴。檢方在擴大溯源偵辦時，再發現其他涉案對象，因此於16日展開新一波搜索行動。

檢方透露，林宸佑涉案是由陳姓中士案向上追查後查出的第四波偵辦行動，目前累計已有10餘名軍人遭收押。不過，前案中陳姓中士獲取的高額報酬，並非由林宸佑提供，檢方仍持續追查是否還有其他違反國安法案件。

中天聲明：

針對中天記者林宸佑遭覊押禁見，公司對案情毫無所悉，無可回應。我們希望司法公正審理，勿枉勿縱，天佑台灣。外傳中天遭搜索，並非事實，各界切勿傳播假訊息。