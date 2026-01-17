陳智菡聲援林宸佑　沈伯洋：笑死！國家安全又不是只有國家機密

▲民進黨立委沈伯洋。（資料照／記者陳煥丞攝）

記者詹詠淇／台北報導

綽號「馬德」的《中天電視》主播記者林宸佑涉嫌違反《國安法》遭羈押禁見，民眾黨立院黨團主任陳智菡發文聲援，「一位新聞記者，手上能掌握什麼國家機密？要怎麼違反國安法，在一天內被羈押禁見？」民進黨立委沈伯洋則表示，看到有人還在帶「中天記者能有什麼機密？」的風向，笑死，國家安全又不是只有國家機密。統戰、見縫插針、才是共產黨對台重點。

林宸佑涉嫌違反《國家安全法》，16日被橋頭地檢署北上搜索租屋處，並帶回偵訊，今（17日）被橋頭地院裁准收押禁見。橋頭地檢署指出，林男涉嫌提供數千元至萬元不等金額與現役軍人買國防機密，並提供給中國，訊畢聲請羈押林男與5名現役、退役軍人獲准。

中天新聞則在今日對外聲明，公司對案情毫無所悉，無可回應。「希望司法公正審理，勿枉勿縱，天佑台灣」，至於，外傳中天遭搜索，並非事實，各界切勿傳播假訊息。

陳智菡稍早則在臉書發文聲援林宸佑，「一位新聞記者，手上能掌握什麼國家機密？要怎麼違反國安法，在一天內被羈押禁見？」

對此，沈伯洋也發文表示，前幾年有一個案子，是一個在地協力者，在中國做生意，接觸台灣退休人員，說要用現金換取一些資料，最終沒有成功。至於是什麼資料呢？他說要外交部的「八卦」就好。八卦能算什麼「機密」？「但問題就是，這些東西，可以成為共產黨對台灣政治鬥爭的籌碼」。

沈伯洋指出，旺旺在中國的生意眾人皆知，而旺旺中天的內容，也大量在台灣散播；光是這幾個禮拜，軍演前後、委內瑞拉事件、關稅等等，一堆陰謀論都是中天系統在散播，有人愛看嗎？愛看這種跟中國官媒同步的資訊嗎？

「一堆人愛看的要命」，沈伯洋細數，這些人深信他是CIA，深信他追殺中配，深信他有美國房產，深信他家在中國做生意，深信黑熊學院在賣淘寶貨，還要挑起戰爭。

沈伯洋說，看到有人還在帶「中天記者能有什麼機密？」的風向，笑死，國家安全又不是只有國家機密。統戰、見縫插針、才是共產黨對台重點。之前那個桃園民眾黨發言人，傳立法院通訊錄出去的那位，有什麼機密？但有沒有危害國家安全？有沒有受中國指示？那都是另外一件事。

最後，沈伯洋表示，講這些東西，從2018到現在，原本越來越多人對此有認識，但這兩年一堆民粹降智的政治人物，只會顛倒是非，言必稱司法迫害，真的是台灣民主無法深化的元兇。

民進黨立委王定宇則酸，聽說有個民眾黨的立即聲援涉犯國安法和貪污治罪條例的犯嫌，不知道是否代表民眾黨的立場，希望這次不會像捷運和塞車分不清那樣翻車。

