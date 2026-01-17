新竹縣長初選爆內戰！徐欣瑩籲中央：「球員兼裁判」應改採全民調

▲徐欣瑩呼籲：新竹縣應比照辦理，杜絕「球員兼裁判」。（圖／記者黃國霖攝）



記者董美琪／綜合報導

國民黨2026縣市長布局開跑，宜蘭、花蓮兩縣已達成「全民調」共識。對此，國民黨立委徐欣瑩今日公開向黨中央喊話，強烈要求新竹縣長初選應比照辦理。她更直指核心問題，認為對手陳見賢以「副縣長」與「縣黨部主委」雙重身分參選，是「球員兼裁判」，呼籲黨中央介入，落實公平競爭。

痛批體制失衡：行政黨務一把抓 如何維持公正？

徐欣瑩表示，她並非反對黨章，而是抗議新竹縣目前極度不正常的初選環境。她指出，目前的競爭對手陳見賢，不僅掌握行政體系的副縣長職權，更身兼地方黨務龍頭（主委），在初選規則制定與執行上，完全是「球員兼裁判」的狀態。

徐欣瑩質疑，在長期公器私用、資源不對等的情況下，若堅持執行包含黨員投票的「七三制」，將無法展現真實民意，「這要如何公平公正地執行？對新竹縣民與其他參選人極不公平。」

宜花能，新竹為什麼不能？

徐欣瑩舉例，宜蘭縣長提名協調與花蓮縣初選都已決定採納「全民調」，展現出民主與科學精神。她反問黨中央，新竹縣民素質高、科技人才多，為何無法享有同樣透明的選擇權利？「新竹縣民不該受到委屈，我們需要的是能服膺選戰科學的制度。」

訴求跨黨派合作 爭取「白營戰友」認同

值得注意的是，徐欣瑩在文中特別提到，初選機制的改革必須符合「國民黨員、白營（民眾黨）戰友，以及廣大國人」的期待。此舉被視為在為未來藍白合或擴大支持基礎鋪路，強調只有透過全民調選出的最強候選人，才能獲得跨黨派的認可。

徐欣瑩最後強調，她期盼的初選辦法是能順應民主趨勢、服膺選戰科學的機制。她呼籲黨中央應正視新竹縣特殊的「行政兼黨務」爭議，主動介入協調改採全民調，以昭公信，避免因不公制度導致基層分裂。