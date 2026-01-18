藍白擬自提國防特別條例　王定宇批荒謬又害國：請放台灣一馬吧

▲民進黨立委王定宇。（圖／立委王定宇國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨主席黃國昌日前閃電訪美回台後，預告針對1.25兆國防特別預算條例提黨版，傳出國民黨版本也正草擬中。對此，民進黨立委王定宇今（18日）表示，這是標準的正事不幹，光想著這些邪魔歪道，藍白這種做法既荒謬又害國，國防安全是攸關2300萬人安身立命的需要，不是拿來做政黨鬥爭的工具。請他們放了台灣一馬吧。

針對藍白擬自提1.25兆國防特別預算條例版本，王定宇今（18日）表示，這是標準的正事不幹，光想著這些邪魔歪道，唯一達到的就是阻撓國家進步、阻撓國家安全的提升。

王定宇指出，對於國防預算或國防預算特別條例，立法院自提預算的特別條例，根本就是違憲的做法，在現有的國家憲法的體制裡面，預算編列的權力是屬於行政權，立法院只有審查跟修法的權力。過去不管根據憲法第70條，或者每一個大法官的釋憲案或憲法法庭裁判，從國民黨一黨獨大執政時期到現在，這種立法機關片面的自行編列預算，不管是以立法或者是決議的方式，都被判定違憲。

王定宇說，實在很難理解，藍白是不違憲就不會立法了嗎？或是在他們眼中，憲法規範一點意義都沒有？另外，有關軍事投資的國防預算，是要經過長時間台灣政府跟美國政府來來回回的磋商，去研究台灣安全防衛的需要、美方願意提供的裝備、台灣自己生產的能力，以及營區配置、彈藥庫，還有人員的訓練計劃，這些計劃都需要軍方、國防部、行政單位以及盟友經過很多的討論跟磋商，才能定下來。

王定宇指出，現在國民黨跟民眾黨既沒有跟美方磋商，也不是行政權，也不了解軍方的軍力的配置、軍事的訓練、國防產業自主生產的能量在哪裡、要怎麼處理，以及美方跟我們的談判的內容同意什麼。這些屬於國家安全高度專業、高度機密的事項，透過國防部提出來的國防預算特別條例，審查時國會可以監督、了解、審查。這樣子的正事、正辦，他們不做，國民黨跟民眾黨卻片面的想要自己提特別預算的特別條例。

「當你都不了解這些配置，不了解台美之間談判的內容，你怎麼提特別預算的條例？」王定宇痛批，這簡直是荒謬！既違憲也違反現實、國家安全的需要。他們唯一要做的其實就是扯台灣後腿，想方設法去拖延國防預算、阻擋國防預算特別條例交付委員會審查。

王定宇強調，現在國家年度預算、國防特別預算的條例就在那裡，被藍白利用程序委員會阻擋到現在4個多月了都没辦法付委審查，有版本他不審查，依照憲法有內容他不審查，卻要用違憲的方式要自提特別條例、自提版本，這不是在扯國家後腿，那這是什麼？

王定宇認為，這種拖住國家腳步、阻礙國家安全提升的做法，全世界唯一感到開心的、得到利益的，大概只有中國共產黨跟中國解放軍；對台灣來講，不僅無法即時提升國家安全能力，更向國際盟友傳遞錯誤訊號，「國民黨跟民眾黨聯手向世界傳遞出『台灣不在意自己的安全』」，這個錯誤的訊號，會讓台灣陷入極度危險的境地。

王定宇呼籲，藍白不要鬧了，你們自提國防預算的特別條例，去問一下懂法律的人，這是違憲做法；去問一下懂國防的人，這要經過兩國政府的磋商，以及國內軍事需求的機密，這是屬於行政權跟國家安全的機敏資料，你這些都沒有參與，你怎麼去擬定特別條例？

王定宇直言，藍白這種做法，是既荒謬又害國。國防安全是攸關2300萬人安身立命的需要，不是拿來做政黨鬥爭的工具。請他們放了台灣一馬吧。