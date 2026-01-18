駐日代表剖析台美關稅：台灣條件比日韓好　台積電根留台灣毫無疑問

▲駐日代表李逸洋16日晚間在代表處官邸舉辦新年餐會，宴請日本關東地區僑領。（圖／翻攝自Facebook／李逸洋）

記者詹詠淇／台北報導

台美關稅達成協議，台灣確定取得「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇」，同時將透過「台灣模式」帶動台廠自主投資2500億美元，政府信用擔保2500億美元。駐日代表李逸洋表示，台灣的條件比日韓都好，「台積電變美積電」根本不存在，美國研發中心比新竹研發中心規模小很多，建廠速度也比台灣慢，台積電根留台灣是毫無疑問的；且這波投資讓台灣躍升為美國主要經濟戰略夥伴，「中國動得了台灣嗎？」

李逸洋17日傍晚在臉書表示，16日晚間在代表處官邸舉辦新年餐會，宴請日本關東地區僑領，分享台美關稅好消息。台灣的條件比日本、韓國都好，日本5500億美元投資，前期利潤雙方對半分，收回投資後，美方分潤90%，日本10%；而且限定在美國總統川普任期結束前完成投資。韓國5000億美元投資，1500億指定造船項目，投資尚須美韓共組委員會管理。

李逸洋指出，「掏空台灣」、「台積電變美積電」的認知戰必然再度攻擊。針對這些必然到來的質疑，他預先就直接提出反駁。一來，2500億美元投資主要包括半導體、AI應用、電子製造服務（EMS）及能源產業。

李逸洋說明，其中AI主導世界未來發展，台灣固然是AI伺服器製造世界第一大國，但那只是AI的一部分，美國在AI領域遙遙領先各國，台灣能與美國在產業供應鏈上緊密結合，並進一步躍升為美國主要經濟戰略夥伴，這對台灣的產業發展是革命性突破，堪稱千載難逢；台灣將因此晉升為世界主要強國，這也有人要反對？

第二，「美積電」之說是過慮了。李逸洋表示，2奈米台積電去年已量產，2奈米高雄有5廠、新竹2廠，未來台南有3廠。反觀，美國亞利桑那第二廠3奈米要到2027年底才能量產，第三廠2奈米廠剛動工，在美國建廠速度比台灣慢，2奈米量產至少落後台灣2年半，而且工廠數也少一些。

李逸洋說，另外，台灣有1.6奈米廠，更主要的1.4奈米廠台中有4廠、新竹2廠、高雄1廠合計7廠正籌建中。台積電新竹研發中心有8000位工程師，負責開發下一代製程；美國研發中心規模小很多，性質上是美國廠技術維運，兩者性質、規模無法相比，台積電根留台灣是毫無疑問的。

李逸洋也特別強調，台灣這次另外一大收穫是安全保障。試想台灣投資美國正在進行中，美國與全世界高科技製造最重要國家台灣合作，強化產業供應鏈、強化美國製造正在進行中，中國動得了台灣嗎？當然，台灣得利用這段最有利期間，自己強化防衛力量。