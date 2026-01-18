　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

駐日代表剖析台美關稅：台灣條件比日韓好　台積電根留台灣毫無疑問

▲▼駐日代表李逸洋16日晚間在代表處官邸舉辦新年餐會，宴請日本關東地區僑領。（圖／翻攝自Facebook／李逸洋）

▲駐日代表李逸洋16日晚間在代表處官邸舉辦新年餐會，宴請日本關東地區僑領。（圖／翻攝自Facebook／李逸洋）

記者詹詠淇／台北報導

台美關稅達成協議，台灣確定取得「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇」，同時將透過「台灣模式」帶動台廠自主投資2500億美元，政府信用擔保2500億美元。駐日代表李逸洋表示，台灣的條件比日韓都好，「台積電變美積電」根本不存在，美國研發中心比新竹研發中心規模小很多，建廠速度也比台灣慢，台積電根留台灣是毫無疑問的；且這波投資讓台灣躍升為美國主要經濟戰略夥伴，「中國動得了台灣嗎？」

李逸洋17日傍晚在臉書表示，16日晚間在代表處官邸舉辦新年餐會，宴請日本關東地區僑領，分享台美關稅好消息。台灣的條件比日本、韓國都好，日本5500億美元投資，前期利潤雙方對半分，收回投資後，美方分潤90%，日本10%；而且限定在美國總統川普任期結束前完成投資。韓國5000億美元投資，1500億指定造船項目，投資尚須美韓共組委員會管理。

李逸洋指出，「掏空台灣」、「台積電變美積電」的認知戰必然再度攻擊。針對這些必然到來的質疑，他預先就直接提出反駁。一來，2500億美元投資主要包括半導體、AI應用、電子製造服務（EMS）及能源產業。

李逸洋說明，其中AI主導世界未來發展，台灣固然是AI伺服器製造世界第一大國，但那只是AI的一部分，美國在AI領域遙遙領先各國，台灣能與美國在產業供應鏈上緊密結合，並進一步躍升為美國主要經濟戰略夥伴，這對台灣的產業發展是革命性突破，堪稱千載難逢；台灣將因此晉升為世界主要強國，這也有人要反對？

第二，「美積電」之說是過慮了。李逸洋表示，2奈米台積電去年已量產，2奈米高雄有5廠、新竹2廠，未來台南有3廠。反觀，美國亞利桑那第二廠3奈米要到2027年底才能量產，第三廠2奈米廠剛動工，在美國建廠速度比台灣慢，2奈米量產至少落後台灣2年半，而且工廠數也少一些。

李逸洋說，另外，台灣有1.6奈米廠，更主要的1.4奈米廠台中有4廠、新竹2廠、高雄1廠合計7廠正籌建中。台積電新竹研發中心有8000位工程師，負責開發下一代製程；美國研發中心規模小很多，性質上是美國廠技術維運，兩者性質、規模無法相比，台積電根留台灣是毫無疑問的。

李逸洋也特別強調，台灣這次另外一大收穫是安全保障。試想台灣投資美國正在進行中，美國與全世界高科技製造最重要國家台灣合作，強化產業供應鏈、強化美國製造正在進行中，中國動得了台灣嗎？當然，台灣得利用這段最有利期間，自己強化防衛力量。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
537 3 2806 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
挖洞性侵女鄰居的「哈士奇玩偶」　新北變態男下場曝
林宸佑遭押！正妹主播學姐心痛「希望你不是賣國賊」
人妻網紅曝「高齡懷孕」心碎轉折：寶寶離開我了
濱崎步氣2個月再發聲：看起來只是排練嗎？
新加坡禁電子煙「最重鞭刑15下」　外國人遣返禁入境
基隆男遭痛毆慘死　遺體對折塞冰櫃

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨睽違9年發現金年終！　依黨工薪水3分之1至2分之1發放

笑回發年終不輕鬆　黃國昌：民眾黨去年怎麼發今年就怎麼發

藍白擬自提國防特別條例　王定宇批荒謬又害國：請放台灣一馬吧

藍擬提黨版1.25兆特別預算條例　黃國昌：總不能只能有行政院版

國民黨2026五選區待協調！新北、台中難整合　基層焦慮憂陷內耗

批卓冠廷講那什麼話　黃國昌：民進黨府院養共諜，誰是中共同路人？

藍白聲援林宸佑　卓冠廷：現在是辨認中共在台協力者時間點

駐日代表剖析台美關稅：台灣條件比日韓好　台積電根留台灣毫無疑問

林宸佑遭押當天「賴品妤放福利送寫真集」！　網：這是慶祝文吧

過去被林宸佑質疑收紅錢　郭昱晴：迴力鏢今天打回去了

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

台灣大道嚴重車禍！自小客對撞衝進騎樓　車毀5人傷恐怖畫面曝

GOT7微合體慶12周年大喊「老了」　直播卡卡粉笑：沒變的是爛網路XD

台灣大道嚴重車禍！自小客對撞衝進騎樓　車毀5人傷恐怖畫面曝

金門替代役男穿警服嗆「去申訴2077」　漁會：對方先鬧事

萌兔「屁屁飛彈」重擊鏟屎官　發射前還先跳舞計算彈道

國民黨睽違9年發現金年終！　依黨工薪水3分之1至2分之1發放

笑回發年終不輕鬆　黃國昌：民眾黨去年怎麼發今年就怎麼發

藍白擬自提國防特別條例　王定宇批荒謬又害國：請放台灣一馬吧

藍擬提黨版1.25兆特別預算條例　黃國昌：總不能只能有行政院版

國民黨2026五選區待協調！新北、台中難整合　基層焦慮憂陷內耗

批卓冠廷講那什麼話　黃國昌：民進黨府院養共諜，誰是中共同路人？

藍白聲援林宸佑　卓冠廷：現在是辨認中共在台協力者時間點

駐日代表剖析台美關稅：台灣條件比日韓好　台積電根留台灣毫無疑問

林宸佑遭押當天「賴品妤放福利送寫真集」！　網：這是慶祝文吧

過去被林宸佑質疑收紅錢　郭昱晴：迴力鏢今天打回去了

奪命雪崩！奧地利阿爾卑斯山區「90分鐘5死」　人夫目睹愛妻遭埋

雲林車行買賣糾紛！3煞持球棒砸2BMW、1賓士　擋風玻璃全毀畫面曝

錄影四個月！胡宇威突喊「後悔」原因曝光　冠軍戰有望抱回百萬獎金

朴寶劍2月旋風來台！簽售會「一個帳號限購三本」　寵粉條款被讚爆

黃暐傑喊話「來就對了」！曾仁和獲複數球隊邀約　曝選擇龍隊關鍵

冬令救濟不間斷！開靈宮奉開漳聖王旨示　捐萬斤白米助花蓮弱勢

常健忘、腦袋轉不動？　醫推薦「5大補腦食物」

快訊／陽明山火燒車！緊鄰美國渡假村　女駕駛與乘客及時逃生

韓韶禧2年前槓上惠利！　首吐心聲「不委屈」：當時那是最好的選擇

柯瑞手感冷照寫NBA歷史！勇士8人上雙主場快意拍落黃蜂

東海銀赫吃飯狂飆中文　他自豪：我現在很強

政治熱門新聞

林宸佑遭押當天「賴品妤放福利送寫真集」！　網：這是慶祝文吧

從五星旗投共片開始　一路追查到林宸佑

F-16飛官辛柏毅失聯　她質疑：連防寒衣都沒有政府錢花到哪？

台積電變美積電　經濟部緊急聲明

快訊／國防部證實：林宸佑涉國安法

被林宸佑酸收紅錢　郭昱晴：迴力鏢打回去

國民黨睽違9年發年終　依黨工薪水3分之1發放

民進黨執政17年　30歲年輕議員登記參選彰化市長：決定承擔大局

李逸洋：台美關稅比日韓好　台積電根留台灣毫無疑問

陳智菡聲援林宸佑　沈伯洋：笑死！國家安全又不是只有國家機密

新竹縣長初選爆內戰！徐欣瑩籲採全民調

北檢別雙標！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

中天主播林宸佑涉國安法遭羈押禁見　與綠委衝突一次看

彰化市長選戰「花美男」可望對決5連霸「歐巴」

更多熱門

相關新聞

台美關稅15%！鄭麗文怒轟「有甚麼好高興？」　綠委批見不得台灣好

台美關稅15%！鄭麗文怒轟「有甚麼好高興？」　綠委批見不得台灣好

台美關稅在美國時間15日正式揭牌，台灣確定取得「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇」，消息一出台股大漲。國民黨主席鄭麗文今（16日）不滿痛批「不堪」、「有甚麼值得高興？」對此，綠委吳思瑤回應，台灣關稅談判先天條件就處於劣勢。關關難過關關過，台灣不只過關，還過得漂亮，更取得三個第一，談判大成功，鄭麗文罵「國難當頭」？見不得台灣好？恭喜自己國家有這麼難嗎？

陸抗議台美關稅協議　陸委會：中共無權干涉

陸抗議台美關稅協議　陸委會：中共無權干涉

台灣拿「首個」半導體232條款最優待遇　陳冠廷：投資條件比日韓合理

台灣拿「首個」半導體232條款最優待遇　陳冠廷：投資條件比日韓合理

台美關稅定案 陸外交部：應切實恪守一中原則和中美三公報

台美關稅定案 陸外交部：應切實恪守一中原則和中美三公報

台美關稅定案15％不疊加　李淳：成果來之不易、接近滿分

台美關稅定案15％不疊加　李淳：成果來之不易、接近滿分

關鍵字：

李逸洋台美關稅駐日代表

讀者迴響

熱門新聞

洪詩幫失智公公「把屎把尿」大伯致謝舊文被翻出

「GG爛掉了！」男約砲癢炸沖熱水　內褲黏肉撕不開

行天宮「1職缺薪水4萬8」！過來人：錄取也不去

高雄女嗆「有種你就摸啊」竟被醉友拉到巷子裡性侵　法官判他無罪

林宸佑遭押當天「賴品妤放福利送寫真集」！　網：這是慶祝文吧

洪詩首回應照顧失智公公！還原真相「我不偉大」

滷味送達只拍照　外送員假送達真吞餐

恭喜！　3生肖馬年走好運

下周變天「北東濕冷」　強冷空氣急凍5天

台中火車站夫妻大吵跳軌！為撿手機背包下場曝

快訊／01:01宜蘭近海規模4.7「極淺層地震」　最大震度4級

女大生求救「我被那個了」　惡狼判3年10月

報復美軍遇襲3死　美軍狙殺蓋達資深領袖

最新菜市場名「大票人擠爆小人國」　家長崩潰了

凌晨01：01地牛翻身！台北有感

更多

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面