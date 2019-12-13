「蔣經國一生反共！」吳怡農反擊朱立倫：下架吳斯懷、肯定蔣經國

▲吳怡農、高嘉瑜拜票前聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨立委候選人吳怡農近期狂打「下架吳斯懷」運動，被外界認為帶動選情、民調提升。不過，朱立倫替立委候選人蔣萬安站台時卻批評，吳怡農高顏值應打高素質選戰，批評民進黨沒有招就對蔣萬安打抹紅、抹黑牌。對此，吳怡農13日受訪時反擊，不懂為何下架吳斯懷會是抹黑、抹紅蔣萬安，蔣經國一生反共，呼籲朱立倫一起肯定蔣經國、下架吳斯懷。

蔣萬安、吳怡農在北市第3選區上演「雙帥對決」，據《台灣指標民調》最新調查，吳怡農只落後9個百分點，可能與發起「全民下架吳斯懷」運動有關。朱立倫表示，民進黨對蔣萬安這一類努力、勤走基層的立委，沒有招了就打出抹紅、抹黑牌，並訝異地表示，蔣萬安的對手高顏值應該打高素質選戰，但前一陣子亂罵已故總統蔣經國，現在又抹紅蔣萬安，不過，蔣萬安真的很有風度，都沒有說肯定蔣經國、票投蔣萬安，民進黨要下架誰沒關係，重點是大家票投蔣萬安就好。

吳怡農13日和黨內立委候選人高嘉瑜一起掃街拜票，對於朱立倫說法，他回應，完全聽不懂朱立倫對下架吳斯懷的任何意見，為何會是抹黑或是抹紅蔣萬安，無法理解也無法評論。

吳怡農反擊朱立倫，「我們應該講，蔣經國先生一生反共、堅持反共，今天國民黨的所作所為，有什麼資格來肯定蔣經國先生？我比較建議朱立倫肯定蔣經國、下架吳斯懷。」