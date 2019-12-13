拋新住民政見遭斷章取義　張善政酸民進黨：沒政績只好拚命打負面選舉

▲張善政。（圖／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨副總統候選人張善政12日談到新住民到台灣半年內如果已懷孕，政府應趕快給健保，其中提及「蔡英文沒有結婚」、「沒有生過小孩」等一番話，引發綠營抨擊性別歧視。對此，張善政13日受訪時直言，「韓國瑜被黑了好一陣子，現在張善政出來了，要找我的黑材料好像不太容易找，所以從我說的講話裡面抓各個單字組成黑我的語言」，痛批蔡政府沒有政績，只好在選戰拚命打負面牌。

張善政12日出席「新住民午餐約會」，談到新住民健保問題時，一句「不好意思說蔡英文沒有結婚，沒有結婚不是罪過，但是因為沒有生過小孩，她不知道這個心」遭對手陣營抨擊性別歧視。蔡英文晚間在臉書發文表示，「今天有人說，我沒生過小孩，不知道家長擔憂下一代的心情。」她反問，「我全面擴大托育補助、健全社會安全網，反觀他當初做行政院長時，為孩子們做了什麼呢？」

對此，張善政13日上午受訪時，完整重述昨天的講話，「生過小孩當過父母就知道，父母最在乎的是產檢有沒有問題，我們不好意思說蔡英文沒有結婚，沒有結婚不是罪過，但是因為沒有生過小孩，她不知道這個心」，強調他在乎的是產檢如果有問題，以及後續醫療應如何處理。

張善政表示，如果重聽一遍他的講話還是會負面解讀，他願意收回昨天的話並重講一遍，並說「 蔡英文總統，請你體會天下懷胎的父母心，給我們新住民、已經懷孕而沒有健保的台灣媳婦，支持我們的政策，也給她們健保。」

張善政痛批，昨天這麼快的網路鋪天蓋地批評他，而且是斷章取義，「韓國瑜被黑了好一陣子，現在張善政出來了，要找我的黑材料好像不太容易找，所以從我說的講話裡面抓各個單字組成黑我的語言，我覺得非常痛心」，他強調，韓國瑜講過一百遍，希望有乾淨選舉，現在完全沒看到，沒有政績只好在選舉拚命打負面牌。

張善政重申，外界認為他講話的力道越來越大，是因為蔡英文所作所為，讓他越看越生氣，就這麼簡單。

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