快訊／綠營批歧視女性　張善政「唸原文三遍」：斷章取義已到霸凌地步

▲張善政。（圖／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨副總統候選人張善政12日談到新住民到台灣半年內如果已懷孕，政府應趕快給健保，其中提及「蔡英文沒有結婚」、「沒有生過小孩」等一番話，引發綠營抨擊性別歧視。對此，張善政13日受訪時重述三遍談話原文，強調他是在呼籲蔡英文體會已經懷胎卻沒有健保的新住民婦女，痛批網路上斷章取義已經到霸凌地步。

張善政12日出席「新住民午餐約會」，談到新住民健保問題時，一句「不好意思說蔡英文沒有結婚，沒有結婚不是罪過，但是因為沒有生過小孩，她不知道這個心」遭對手陣營抨擊性別歧視。蔡英文晚間在臉書發文表示，「今天有人說，我沒生過小孩，不知道家長擔憂下一代的心情。」她反問，「我全面擴大托育補助、健全社會安全網，反觀他當初做行政院長時，為孩子們做了什麼呢？」

對此，張善政13日上午受訪時，完整重述昨天的講話，「生過小孩當過父母就知道，父母最在乎的是產檢有沒有問題，我們不好意思說蔡英文沒有結婚，沒有結婚不是罪過，但是因為沒有生過小孩，她不知道這個心」，強調他在乎的是產檢如果有問題，後續醫療應如何處理。

張善政表示，新住民前六個月沒健保，即使懷孕了也沒健保，因此認為新住民在前六個月如果懷孕應給她健保，然而，蔡政府回應說，產檢已經有補助了不用給健保，「但重點不是有沒有產檢，而是產檢出來有沒有問題。」

張善政痛批，昨天的話被網路上斷章取義已經到霸凌地步，甚至不認識的人說他講這段話是歧視女性，因此對他非常失望。張善政認為，我們如果不能照顧到以經懷胎的父母，關心子女生出來的健康，不給她們健保，「我們是在歧視這些已經懷孕但沒有健保的新住民婦女」，並再次重複唸完整原文三遍，痛批網路帶風向太過分。

張善政表示，如果重聽一遍他的講話還是會負面解讀，他願意收回昨天的話並重講一遍，並說「 蔡英文總統，請你體會天下懷胎的父母心，給我們新住民、已經懷孕而沒有健保的台灣媳婦，支持我們的政策，也給她們健保。」

張善政強調，網路上出現一張蔡英文抱小孩的照片，非常溫馨 ，「我希望妳說到做到，既然關心小孩，對還沒生出來的小孩是不是也可以關心？不要因為他們的父母不是台灣而是新住民，就給她們不一樣待遇，這個也是歧視」，呼籲蔡英文體會已經懷胎的父母親，關心沒有健保的新住民媽媽。

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