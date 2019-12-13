無償繪製蔡賴競選看板　國寶級職人顏振發：為台灣而畫！

▲國寶級電影看板師顏振發，為民進黨總統、副總統候選人競選總部成立大會手工繪製廣告看板。（圖／翻攝台南點，下同）

記者林悅／台南報導

台南全美戲院國寶級電影看板師顏振發老師，要為民進黨總統、副總統候選人蔡英文、賴清德手工繪製競選看板，顏老師一筆一畫地畫下蔡、賴2肖像，已順利完成，栩栩如生的油畫作品，完美呈現蔡、賴神韻與氣質，顏振發說這都是為「台灣而畫」。

電影看板曾是許多5、60年代台灣人的共同記憶，當時的電影廣告，都是由電影看板師，依電影劇照，用油畫方式畫在大型木頭框的畫布上，再以拼接方式，掛在戲院正面，但在現代的社會，這種傳統手繪看板幾乎已被新的印刷技術所全面取代，獨剩台南全美戲院和幾個零星地，仍保有這個傳統，而顏振發老師，則是目前仍在做人工手繪電影看板的代表性人物，他為了保留這份傳統電影看板手繪技藝，還在全美戲院熱心開課，教導有興趣的年青朋友作畫，大家都叫他「顏老師」。

國寶級電影看板師顏振發老師，主動向蔡英文台南競總請纓，願意為蔡英文、賴清德兩位總統、副總統候選人繪製競選總部成立大會廣告看板，要用50年繪製電影看板的經驗，為蔡英文台南競總打造城市新亮點。

這幾天顏老師搬著階梯、提著漆桶爬上爬下，在大型看板畫布上，一筆一筆手工畫上蔡英文、賴清德2人肖像，也吸引眾多民眾與顏老師學生圍觀，在顏老師全心作畫下，其作品將在12月14日蔡英文台南競選總部舉辦成立大會暨創意園遊會前夕完成。

這幅大型油畫看板作品，完美呈現蔡、賴2人的神韻與氣質，顏振發說：「我是為台灣而畫。」，許多網友看到紛紛留言讚嘆，這是「全世界獨一無二的看板」、「大家要好好珍惜多多支持這項技藝」、 「真的很美，現場看到好感動」、「台灣的良心」、「太棒了，顏大師的手繪看板可以說是藝術經典了」…。

小英競總主委的市長黃偉哲，除感謝顏振發外，並表示12月14日蔡英文台南競選總部舉辦成立大會暨創意園遊會，歡迎大家一起來參加，並欣賞顏老師的作品。

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