扯！罷韓遊行21日登場　韓粉號召「偽裝敵人搞破壞」博中立選民好感

▲有韓粉號召假扮敵人搞破壞。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者蔣婕妤／台北報導

台灣基進及公民割草行動21日將舉行「1221Wecare台灣大遊行」，也就是「罷韓遊行」，同日。韓陣營也將舉辦「挺韓大遊行」迎戰。沒想到，卻有韓粉透過臉書號召「偽裝敵人搞破壞」，企圖藉此博取中立選民好感。

民進黨立委王定宇透過臉書分享一張截圖，有韓粉在韓粉社團「韓國瑜中華民國庶民團」中貼文號召其它支持者一起「對付罷韓大遊行」。

該名韓粉寫到，「號召20歲到35歲韓軍狀士，穿著敵人之相關服飾，等待他們活動高潮時做出破壞形象的動作或行為，以不傷及挺韓民眾為主。目的：博取媒體高度關注，混淆對方活動重點，提升韓軍整體士氣、吸收中立選民好感。」文中還標註共同暗號是「腳穿一藍一紅的襪子」。

文末，該名韓粉特別教戰，「服裝盡量不要被認出為主，突發狀況，盡量撇清撤離現場，以不犯法不傷害他人與自己為原則，理性行動。」

王定宇痛批，上樑不正下樑歪，有滿口胡言、輕諾寡信、言語歧視的「頭」，就有這種煽惑犯罪的「粉」，已經請治安單位依法進行調查處理，也請主辦單位和參加者要注意防範「少數韓粉惡意冒充鬧事」。

▼韓粉透過網路號召假扮敵人搞破壞。（圖／翻攝自王定宇臉書）