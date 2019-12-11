港媒批民進黨吃香港豆腐　朱立倫：國民黨支持難民法

▲國民黨全國競總主委朱立倫。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

針對有港媒批評民進黨在「反送中」議題上吃香港豆腐，國民黨總統候選人韓國瑜全國競選總部主委朱立倫11日上午受訪時表示，支持香港所有人民、支持民主人權是國民黨一貫堅持立場，不希望有任何政黨或個人，把香港爭取民主人權的過程，當作提款機、當作選舉的戰略，而是真正關心香港人民、香港的民主。

朱立倫強調，對於《難民法》的通過，國民黨應該要予以支持，難民法擱置在立法院多年，民進黨如果真正關心香港民主，就應該積極推動這樣的法案。

香港爆發反送中運動以來，香港民間團體期望台灣通過《難民法》，讓港民可合法申請政治庇護，但總統蔡英文定調，現階段《香港澳門關係條例》已經足夠，不需要《難民法》，使得香港浸會大學會長方仲賢一度抨擊民進黨有「只想用香港人的鮮血來換取台灣人選票之嫌」，港媒也批評民進黨吃豆腐。

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