腦麻女孩挺韓國瑜遭霸凌　黃暐瀚淚崩：台灣最美風景是人？

▲黃筱智出席韓國瑜桃園競選總部成立大會。（圖／攝影中心攝，下同）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜8日與桃園6位立委候選人舉行聯合造勢，活動現場一名多重腦性麻痺患者黃筱智表示曾聽過「台灣最美的風景是人」，但自己因支持韓國瑜和立委陳學聖遭到霸凌。對此，媒體人黃暐瀚10日在廣播節目與臉書感嘆，台灣最美的風景是人？

黃暐瀚表示，多重腦性麻痺的女孩黃筱智，幼稚園時，參加人生的第一場跑步比賽，賽道才短短25公尺卻摔倒十幾次，堅持跑到最後，在終點的那端，有個阿伯迎接她，那個人是陳學聖。

黃暐瀚指出，在辛苦的人生過程中，陳學聖給黃筱智很多支持跟鼓勵，念完交大繼續到台東念研究所的黃筱智，自然會支持陳學聖，也因為愛屋及烏，就支持陳學聖的好朋友韓國瑜。

黃暐瀚提到，今年八月黃筱智在網路上貼了一篇支持韓國瑜的貼文，然後就開始被霸凌，不只網友霸凌，連到學校，也被同學霸凌，看黃筱智頂著冷風，在韓國瑜造勢大會上講出這段話的時候，「我的眼淚，忍不住，一直流」。

黃暐瀚說，他知道腦性麻痺，努力正常上學的辛苦，所以更心疼黃筱智在學校被霸凌的辛苦，「就問一句話，現在台灣是不能選擇了嗎？投蔡英文，可以！投韓國瑜，就不行？那投宋楚瑜，可不可以呢？你支持你所選，我選擇我所愛，不行嗎？為什麼要霸凌黃筱智？什麼時候？台灣變成這個樣子？台灣最美的風景，還是人嗎？」

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