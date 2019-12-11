遭控烏龍爆料　黃國昌要韓國瑜出來辯論：到現在還在鬼扯！

▲黃國昌召開「韓李非法占用國有地，補償金擺爛不繳」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量立委黃國昌11日召開記者會，指控國民黨總統候選人韓國瑜及其妻李佳芬家族不僅濫用國家資源圈地蓋砂石場牟利，更拒繳282萬7136元的使用補償金，卻遭到韓國瑜競辦發言人鄭照新出示公文駁斥是「烏龍爆料」。對此黃國昌痛批韓辦「到現在還在鬼扯」，呼籲韓國瑜站出來公開辯論。

黃國昌日前踢爆李佳芬父親李日貴的大通砂石行1998年於濁水溪盜採砂石，並由時任立委的丈夫韓國瑜暗中進行關說、協調，引發外界關注。黃國昌11日再召開「韓李非法占用國有地，補償金擺爛不繳」記者會，當場出示國有財產局2002至雲林西螺現勘的文字紀錄、照片，指控李佳芬家族拒繳282萬7136元的使用補償金。

針對黃國昌的爆料，鄭照新也拿出公文駁斥，表示國產署會勘後認定大通砂石行所占面積只有一點點，其餘是旁邊低水護岸工程堆積的土方與機具，更秀出多張繳納收據，回擊黃國昌的指控為「烏龍爆料」。鄭照新呼籲黃國昌停止說謊，把精力放在民進黨的私菸案、慶富案等攸關國計民生議題，不要再搞不太入流的花邊花絮、含沙射影。

對此，黃國昌表示講話要有憑有據，請鄭照新把東西交出來，自己已經將具體證據與流程秀的很清楚，韓辦卻可以空口說白話。黃國昌指出，國有財產局在2002年就發了處分書要求李佳芬家族繳納補償金，李家卻半毛也沒有繳，等到2006年李家要申請簡易休息農場時國有財產局才想起來，「事情都這麼明確了到現在還在凹」，請韓國瑜競選辦公室出來講清楚究竟繳了多少土地補償金。

「到今天還在說謊，誠實面對有這麼困難嗎？」黃國昌批評，自己最討厭的就是像韓辦這樣硬凹，若韓國瑜覺得他講的有不實、錯誤的地方，就拿出資料公開站出來辯論，且李家芬家族自1995年就佔有該土地，在2000年到2002年更是半毛補償金都沒有繳，到2006年也只繳了47072元「是要笑掉人家大牙」，痛批李家到現在還在鬼扯。

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