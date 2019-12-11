「雲林是民主防線！」民進黨顧選情嗆藍營：不可把農民福利當政治籌碼





▲民進黨行動中常會前進雲林。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／雲林報導

民進黨行動中常會11日前進雲林，衝刺「韓國瑜娘家」的立委選情。民進黨秘書長羅文嘉表示，雲林是民進黨2016年後建立的「民主防線」，這次一定要努力守住。

民進黨行動中常會12月啟動，繼首站彰化後，11日第二站來到「韓國瑜娘家」雲林。中常會專案報告邀請農委會主委陳吉仲報告題目「穩定農產品產銷及農民收益措施」。陳吉仲報告中提到日前發生的「花生之亂」，強調地方政府不該為了政治犧牲農民福利。

雲林縣長張麗善11月在議會稱花生價格下跌原因是中央要進口五千多公噸的花生，遭到綠營批評是散播假消息，引發後續的「花生之亂」，直到陳吉仲下鄉深入基層闢謠，才逐漸平息。陳吉仲11日在中常會上痛批藍營散播假消息，他強調，無論如何都不可以把農民福利，當成是政治籌碼。

蘇治芬在中常會上致詞時提到，雲林縣政治環境非常複雜，面對花生之亂，非常高興看到陳吉仲在第一時間走訪基層，非常堅定的立場闢謠，才能平息這場混論。她也批評，從花生之亂中可以看出地方的假消息是有策略性地被操作，非常不應該。

羅文嘉會前與媒體會談時強調，雲林是民進黨在2016年建立的「民主防線」，非常重要，這次一定要守住。他也提及日前發生的花生之亂，從當初政府要以較高的價格收購花生，但卻被地方農會拒絕，就可以看出其中被控制的狀況。

羅文嘉說，歷經花生之亂後，如果這次民主防線雲林還能守住，也說明其中逐漸瓦解地方遭到把持的狀況。針對雲林兩席立委劉建國和蘇治芬的選情，他透露，兩位都是老將，從選情來看，目前是「維持穩定」但「不能大意」。