蘇治芬批張麗善「花生之亂」 劉建國嗆荒唐：為何去包公前跪？對得起農民？

▲民進黨行動中常會前進雲林。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／雲林報導

民進黨行動中常會11日前進雲林，全力穩固立委選情。民進黨秘書長羅文嘉表示，雲林是民進黨2016年後建立的「民主防線」，這次一定要努力守住。爭取連任的民進黨立委劉建國和蘇治芬再批張麗善引爆「花生之亂」。劉建國怒斥縣府荒唐，質疑張麗善為何要去包公面前下跪？對得起農民嗎？

民進黨行動中常會12月啟動，繼首站彰化後，11日第二站來到「韓國瑜娘家」雲林。中常會專案報告邀請農委會主委陳吉仲報告題目「穩定農產品產銷及農民收益措施」。陳吉仲報告中提到日前發生的「花生之亂」，強調地方政府不該為了政治犧牲農民福利。

雲林縣長張麗善11月在議會稱花生價格下跌原因是中央要進口五千多公噸的花生，遭到綠營批評是散播假消息，引發後續的「花生之亂」，直到陳吉仲下鄉深入基層闢謠，才逐漸平息。陳吉仲11日在中常會上痛批藍營散播假消息，他強調，無論如何都不可以把農民福利，當成是政治籌碼。

蘇治芬在中常會上致詞時提到，雲林縣政治環境非常複雜，面對花生之亂，非常高興看到陳吉仲在第一時間走訪基層，非常堅定的立場闢謠，才能平息這場混論。她批評，無法理解為何張麗善發現為時已晚才到包公面前下跪，稱自己要喊冤，不過，事實為何人民看得很清楚。

劉建國痛批張麗善，沒看過一個縣長這麼荒唐，面對天候造成的農作物價格崩盤，處理起來居然是這種態度，「最後還要去包公面前跪？你對得起農民？」他指出，其實如果當初縣府配合中央，很快就可以把花生價格拉起來，但縣府卻拖到最後一刻，還要讓中央拿出20億來解決問題，讓農委會主委四天三趟下鄉視察。

劉建國強調，作為地方父母官應該更有作為，應該要站在農民一邊，不懂為何張麗善的雲林縣府會是這樣的方式處理問題，相信農民全都看得很清楚。民進黨發言人李晏榕則痛批，「再怎麼樣的政治操作，都不該拿農民生計開玩笑」。