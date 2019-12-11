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楊蕙如網軍案要追金流　蔡淑惠：國會不能裝聾作啞！

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▲國民黨台南市立委參選人蔡淑惠表示，楊蕙如網軍案，國會不能裝聾作啞。（圖／記者林悅翻攝）

▲國民黨台南市立委參選人蔡淑惠表示，楊蕙如網軍案，國會不能裝聾作啞。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

網軍楊蕙如被起訴案，國民黨台南市立委第五選區參選人蔡淑惠11日表示，前駐日外交官蘇啓誠輕生，真相露出曙光，來自網路與行政壓力的霸凌、打擊之大，震驚國人，但執政者卻噤聲、切割，她呼籲全民支持北檢繼續向上溯源，追查金流共犯外，立法院外交及國防委員會也應該發揮監督功能，不能再裝聾作啞。

蔡淑惠表示，去年日本關西機場事件後，楊蕙如涉嫌利用網路PTT論壇，侮辱外交部大阪辦事處，台北地檢署12月2日依侮辱公署罪嫌起訴楊蕙如等人，對於北檢在此時刻能夠查明證據起訴，勇氣令國人感佩，她呼籲全民支持北檢繼續向上溯源，追出金流共犯，一定要查出幕後出資來源與指使者。

蔡淑惠指出，楊蕙如網軍案牽涉到外交官之死，事涉整個外交系統的尊嚴與士氣，北檢已經以侮辱公署罪起訴，但外交部迄今僅以一句「尊重司法」就輕輕帶過，現在卻以「捍衛同仁的權益與尊嚴的立場」為由，控告上門的國民黨立委，明顯在轉移案件焦點。

蔡淑惠說，外交部長吳釗燮不提已被檢察官證實的網軍欺壓外交官事件，卻在接受外媒的最新專訪中，還在夸夸評論香港問題，對於還沒有發生的「新層級的暴力」，就搶先作出願助協港人的聲明。

蔡淑惠說，外交部對自家人被網軍欺凌，連一句公開譴責都沒有，卻亟亟於藉香港事件打「反中」的宣傳戰；由綠營立委掌控的立法院外交及國防委員會，也不能適時進行監督，忙著在自己選區的考察造勢，這就是民進黨完全執政、政府走向失職失能的敗象。

蔡淑惠指出，楊蕙如網軍案全國矚目，但職司監督之責的立法院外交國防委員會，似乎事不關己。兩位民進黨籍的召集委員王定宇、趙天麟，上周以來都是安排出外考察行程，且多數都集中自己的台南、高雄選區，明顯為了選舉造勢，還讓官員逃避國會監督。

根據立法院公布的外交及國防委員會這一週來的考察行程，包括考察高雄軍事基地、退輔會基隆榮民服務照顧現況、考察僑委會高雄僑生技職專班、考察退輔會台南榮家服務照顧及遷建工程、考察海軍256戰隊戰備整備現況，以及考察金六結新訓旅接訓及營舍概況等，這些行程大都是王定宇與趙天麟的台南與高雄選區，僅基隆與金六結兩處不是王、趙的選區。

蔡淑惠表示，立法院外交及國防委員會應該發揮監督功能，不能再裝聾作啞，針對蘇啓誠處長輕生、楊蕙如網軍案，應要求外交部提出完整的調查報告，並拿出該有的嚴正聲明態度，同時，駐日代表謝長廷，也應返台接受調查並向立法院外交及國防委員會提出報告。

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