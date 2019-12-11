華聞快遞／海南省鼓勵4個重點園區擴大外國人才範圍

▲海南省。（圖／CFP）

《海南》海南省鼓勵4個重點園區擴大外國人才範圍

12月10日，針對在海南省重點園區展開擴大外國人才範圍、設立辦理來華工作許可服務窗口試點問題，海南省科技廳（省外專局）在海口召開新聞記者會，並對《海南省外國人工作許可「否決權復核」規定》進行說明。（新華社）

《湖北》湖北自貿試驗區推進跨境電商業務服務「一帶一路」建設

中國（湖北）自由貿易試驗區宜昌片區跨境電商產業園正式開園，該產業園將構建線上綜合服務平台、線下園區平台、綜合監管體系和綜合服務體系，成為宜昌市對接「一帶一路」建設、打造開放新高地的又一重要功能性平台。（中新社）

《福建》福州鼓勵企業招聘就業困難人員

近日，福州市頒布措施，對企業招聘就業困難人員、設立扶貧加工點等行為給予財政補助。《措施》提出，規模以上製造業企業、軟體和信息技術服務業企業及列入市政府重點企業、重點項目，招用新增員工（社保在福州市首次參保）和福州市就業困難人員，穩定就業6個月以上的，按照應屆高校畢業生（本科及以上）和就業困難人員（含城鎮零就業家庭勞動力）每人1000元（人民幣）補助。（新華社）

《北京》北京擬取消高速費起步價 實現精確計費

北京市發改委發布價格聽證會10日發布公告，北京市落實中國新的車型分類標準核定高速公路收費標準聽證會將於12月19日召開。根據聽證會方案，北京將取消高速費起步價，客車、貨車均按照實際行駛里程精確收費，摩托車上路按一類客車收費。（新華社）

▼北京市。（圖／CFP）

《北京》京津城際線7站10日起試行電子客票

中國鐵路北京局集團有限公司10日表示，即日起，京津城際鐵路及延長線涉及的北京南、天津、天津西、武清、塘沽、濱海、軍糧城北7個車站開始試點實施電子客票業務。（新華社）

《江蘇》江蘇構建具有本省市場監管特色制度體系

12月10日，在江蘇省政府舉辦的新聞記者會上，江蘇省市場監管局發布制度創新年度清單，圍繞基礎性工作、職責分工、巡視問題整改制定了3大類134項制度，截至11月底已頒布79項，給該省為企業減負、優化營商環境提供了制度依據。（中新社）

《海南》海南跨年狂歡季引爆消費熱潮

隨著年末海南會展、娛樂等活動相繼展開，帶動海口旅遊和消費市場火爆，離島免稅品銷售量激增。海口海關10日發布統計數據：11月份海口美蘭機場免稅店離島免稅品銷售金額2.3億元（人民幣），與去年同期相比(下同)增長55.2%；銷售數量33.4萬件，增加47.5%；購物人數10.8萬人次，增加39.24%。（中新社）

《福建》廈門：職業技能提升四大類對象獲利好

近日，廈門市政府辦公廳印發《廈門市職業技能提升專項行動實施方案(2019-2021年)》，提出18項政策措施，在廈企業、各類勞動者、各類重點群體、鄉村振興示範村四大類對象將獲得重大利好。（中新社）

▼福建省。（圖／CFP）