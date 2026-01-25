張又俠落馬　解放軍報：提高反腐穿透力「借助人工智慧」

▲中共中央軍委副主席張又俠落馬。（圖／翻攝 央視軍事頻道）



記者蔡紹堅／綜合報導

中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠落馬之後，《解放軍報》連續發出多篇文章，其中一篇強調必須不斷提高「反腐敗穿透力」，並提到要借助大數據、雲計算、人工智能等先進技術，讓反腐敗鬥爭的手段越來越豐富。

對於「穿透力」，文中解釋，為為貫通穿透的力量和效能。用在反腐敗領域，主要指眼明心亮、見微知著，善於精准識別各種腐敗現象，具備糾治各種腐敗問題的強大能力，「我們只有不斷提高反腐敗穿透力，才能提高綜合治理水平，讓腐敗分子無所遁形，全面鏟除腐敗滋生的土壤和條件，堅決打好反腐敗鬥爭攻堅戰、持久戰、總體戰。」

文中指出，穿透力也是精準辨別力，「提高反腐敗穿透力，貴在及時掌握瞭解腐敗『新動向』，善於發現新型腐敗和隱性腐敗。從查處的腐敗案件看，以往那種公開的、散髮式的貪腐行為明顯減少，現在多是長線投資、隱匿操作，貪腐行為呈現許多新的特點。」

文中舉例，如利益輸送「市場化」、權錢交易「期權化」、賄賂形式「股權化」、腐敗主體「隱身化」等，這不僅增加了發現查處的難度，也助長了腐敗分子的僥倖心理，「紀檢監察幹部必須練就一雙善於發現的火眼金睛”及時洞察那些隱形變異、花樣翻新的腐敗問題，真正讓腐敗分子伸手就被捉。」

文中提到，提高反腐敗穿透力，精準識別腐敗問題，也需要科技加持、科技助力、科技賦能，為反腐敗安上科技「透視鏡」，與腐敗分子作鬥爭，靠勇氣，更靠智慧、靠策略、靠科學。隨著黨開展反腐敗鬥爭的手段越來越豐富，推進反腐敗鬥爭的方式越來越科學，「特別是借助大數據、雲計算、人工智能等先進技術，反腐敗穿透力就會越來越高，一些敏感領域就不再是監督盲區，一些隱匿很深的腐敗分子就會無處藏身。」

文章的最後強調，穿透力強不強，最終體現在對腐敗問題的有效治理上，如果說發現、識別是前提，治理則體現成效，這就要求紀檢監察幹部深化對反腐敗鬥爭的規律性認識，豐富反腐敗工具箱，完善反腐敗責任落實機制，強化力量整合、工作融合，深化風腐同查同治，加大新型腐敗和隱性腐敗查處力度，切實揭開利益勾兌「隱身衣」，不斷增強治理腐敗綜合效能。唯有如此，才能推動形成弊絕風清、海晏河清的政治生態。