　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

張又俠落馬　解放軍報：提高反腐穿透力「借助人工智慧」

▲▼ 2023.10.28 張又俠會見蒙古軍方代表，參加香山論壇 。（圖／翻攝 央視軍事頻道）

▲中共中央軍委副主席張又俠落馬。（圖／翻攝 央視軍事頻道）

記者蔡紹堅／綜合報導

中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠落馬之後，《解放軍報》連續發出多篇文章，其中一篇強調必須不斷提高「反腐敗穿透力」，並提到要借助大數據、雲計算、人工智能等先進技術，讓反腐敗鬥爭的手段越來越豐富。

對於「穿透力」，文中解釋，為為貫通穿透的力量和效能。用在反腐敗領域，主要指眼明心亮、見微知著，善於精准識別各種腐敗現象，具備糾治各種腐敗問題的強大能力，「我們只有不斷提高反腐敗穿透力，才能提高綜合治理水平，讓腐敗分子無所遁形，全面鏟除腐敗滋生的土壤和條件，堅決打好反腐敗鬥爭攻堅戰、持久戰、總體戰。」

文中指出，穿透力也是精準辨別力，「提高反腐敗穿透力，貴在及時掌握瞭解腐敗『新動向』，善於發現新型腐敗和隱性腐敗。從查處的腐敗案件看，以往那種公開的、散髮式的貪腐行為明顯減少，現在多是長線投資、隱匿操作，貪腐行為呈現許多新的特點。」

文中舉例，如利益輸送「市場化」、權錢交易「期權化」、賄賂形式「股權化」、腐敗主體「隱身化」等，這不僅增加了發現查處的難度，也助長了腐敗分子的僥倖心理，「紀檢監察幹部必須練就一雙善於發現的火眼金睛”及時洞察那些隱形變異、花樣翻新的腐敗問題，真正讓腐敗分子伸手就被捉。」

文中提到，提高反腐敗穿透力，精準識別腐敗問題，也需要科技加持、科技助力、科技賦能，為反腐敗安上科技「透視鏡」，與腐敗分子作鬥爭，靠勇氣，更靠智慧、靠策略、靠科學。隨著黨開展反腐敗鬥爭的手段越來越豐富，推進反腐敗鬥爭的方式越來越科學，「特別是借助大數據、雲計算、人工智能等先進技術，反腐敗穿透力就會越來越高，一些敏感領域就不再是監督盲區，一些隱匿很深的腐敗分子就會無處藏身。」

文章的最後強調，穿透力強不強，最終體現在對腐敗問題的有效治理上，如果說發現、識別是前提，治理則體現成效，這就要求紀檢監察幹部深化對反腐敗鬥爭的規律性認識，豐富反腐敗工具箱，完善反腐敗責任落實機制，強化力量整合、工作融合，深化風腐同查同治，加大新型腐敗和隱性腐敗查處力度，切實揭開利益勾兌「隱身衣」，不斷增強治理腐敗綜合效能。唯有如此，才能推動形成弊絕風清、海晏河清的政治生態。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
421 2 6140 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
五月天阿信守兩天！霍諾德登頂101　主唱「1表情」網秒懂
101外牆設計增加難度！霍諾德「多次雙腳騰空」躍上　她嚇到關
20年前挑戰台北101！法國蜘蛛人「秒道賀霍諾德」：我當年爬
驚嘆霍諾德！小英問：沒冒汗？　賴清德PO旋轉鞦韆照：只能這麼
曝霍諾德攀101北市府幕後　蔣萬安：動員上百人次協調與安全整
不只霍諾德爬台北101超強！　網轉頭一看喊猛：膽子很大
幕後／霍諾德台北101爬太快！　記者會緊急提前

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

張又俠落馬　解放軍報：提高反腐穿透力「借助人工智慧」

美林肯號打擊群抵達印度洋　伊朗「做最壞準備」一切襲擊是全面戰爭

張又俠剛落馬　北京政府工作報告：鍛造對黨忠誠的政治品格

痛批張又俠！解放軍報：影響黨對軍隊絕對領導

終生免換！陸研發「膠囊型」心臟節律器　靠心跳供電挑戰免換電池

碩士生爭2800元保全缺？　湖北大學招聘惹議 「高學歷就業寒冬」

北京人大開幕　2026經濟成長目標「5％左右」、促進京台交流合作

捐器官是見義勇為？陸多地「擴大」認定範圍　專家憂模糊法律定義

張又俠落馬　解放軍報曝原因：嚴重破壞軍委主席負責制

「身體X形」靈動老師不只一位！情趣裝拍片、情境實戰房全被挖出

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

馬克宏「墨鏡戰川普」引全球瘋搶！　股價狂噴74%價格曝光

另一視角畫面曝！三立採訪車衝進彰銀整面牆破　民眾遭撞噴飛倒地

埃及拍美照男友突單膝跪地　綁個鞋帶讓女友驚喜→傻眼

三立採訪車暴衝釀9傷！最新畫面曝　加速闖紅燈「炸彈般撞進銀行」

另一視角畫面曝！三立採訪車衝進彰銀整面牆破　民眾遭撞噴飛倒地

張又俠落馬　解放軍報：提高反腐穿透力「借助人工智慧」

美林肯號打擊群抵達印度洋　伊朗「做最壞準備」一切襲擊是全面戰爭

張又俠剛落馬　北京政府工作報告：鍛造對黨忠誠的政治品格

痛批張又俠！解放軍報：影響黨對軍隊絕對領導

終生免換！陸研發「膠囊型」心臟節律器　靠心跳供電挑戰免換電池

碩士生爭2800元保全缺？　湖北大學招聘惹議 「高學歷就業寒冬」

北京人大開幕　2026經濟成長目標「5％左右」、促進京台交流合作

捐器官是見義勇為？陸多地「擴大」認定範圍　專家憂模糊法律定義

張又俠落馬　解放軍報曝原因：嚴重破壞軍委主席負責制

「身體X形」靈動老師不只一位！情趣裝拍片、情境實戰房全被挖出

深信「佳欣是真愛」！純情男衝超商提款買點數　得知真相超崩潰

大蛇丸罕見放閃！0偽裝約會被拍「黑白配合照」：跟喜歡的人好舒服

被點名選台北市長　林右昌重申：個人沒有任何規劃跟打算

五月天阿信守兩天！霍諾德登頂101　主唱丟1表情網懂：知道你在看

日本女老師離奇遭「直升機強風」捲倒身亡！　美軍調查結果曝

嘉義7旬翁遭撞隔天不治！女車主肇逃被逮未酒測　警方曝原因

院長高金枝「霸凌+特權」連環爆！法官不滿喊告發　高院聲明曝

英姿曝光！台中2搜救犬榮退　依法辦理領養

朴娜勑竟在「台灣飯店非法注射」！打針阿姨遭抓包　現場對罵30分鐘

卡仔同場訓練！王念好赴Driveline找到打擊方向　擊球初速突破

王心凌「環場吊台」故障 　她寵粉走下台：想靠近你們

大陸熱門新聞

網購「便宜娃娃菜」以為賺到　陸夫妻全身出血進ICU

X型靈動老師不只一位！實戰房被挖出

陸男用SIM卡煉出黃金！價值50萬元

陸男子SIM卡煉金術引熱議 一大把煉出191.73克...價值逾50萬元

陸女嫌棄老公癱瘓　出軌懷孕逼離婚

「身體形成X型」　靈動老師周媛無碼實戰片外流

張又俠落馬　解放軍報曝原因：嚴重破壞軍委主席負責制

打麻將戴「透視隱形眼鏡」　女老千辯：我輸牌

超親民！黃仁勳逛上海菜市場

泰旅客16人赴哈爾濱旅遊回國立刻報警

快訊／中共中央軍委副主席張又俠落馬！

靈動老師周媛　46秒原版片出土

「周媛」前員工爆料課程尺度：我都臉紅

12歲繼女被虐死　福建後母死刑處決了

更多熱門

相關新聞

張又俠剛落馬　北京政府工作報告：鍛造對黨忠誠的政治品格

張又俠剛落馬　北京政府工作報告：鍛造對黨忠誠的政治品格

中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委委員長劉振立落馬，《解放軍報》批評兩人「嚴重踐踏破壞軍委主席負責制」，並稱「只要搞腐敗就決不姑息」。北京市十六屆人大四次會議今（25）日開幕，市長殷勇發表政府工作報告時強調，要鍛造對黨忠誠的政治品格，「始終在思想上政治上行動上同以（中共中央總書記）習近平同志為核心的黨中央保持高度一致」。

解放軍報痛批張又俠：影響黨對軍隊絕對領導

解放軍報痛批張又俠：影響黨對軍隊絕對領導

國安官員示警：張又俠落馬如「中樞自我斬首」　台海風險不可排除

國安官員示警：張又俠落馬如「中樞自我斬首」　台海風險不可排除

沈伯洋揭2026中共鎖台三軸線　自嘲最大功能是當「箭靶」

沈伯洋揭2026中共鎖台三軸線　自嘲最大功能是當「箭靶」

張又俠落馬　解放軍報曝原因：嚴重破壞軍委主席負責制

張又俠落馬　解放軍報曝原因：嚴重破壞軍委主席負責制

關鍵字：

張又俠中央軍委

讀者迴響

熱門新聞

醫美術後對比照有打馬　模特仍被認出是陳為民

霍諾德成功！徒手爬完台北101

霍諾德突「定格」嚇壞主持人

爬到77樓！霍諾德驚：Google太狂

寫真偶像炫耀X光照「肺很乾淨」！網友大歪樓

美國多州宣布進入緊急狀態！　8000多架航班取消

情色養生館遭查　仍營業被斷水電

川普：若加國與中國達成協議將課100％關稅

美好市多電視狂被退貨！背後真相曝光

甜甜圈店「12歲以下不接待」引爆怒火

傳播妹KTV洗手台前遭性侵！台中人夫偷拍肉色片：她好主動我會怕

林俊逸唱一半「曾國城台下喝酒全被拍」！

ETtoday全程直播霍諾德見證歷史

霍諾德攻頂累癱坐塔尖：我好累

40歲富二代血糖飆600！拚3個月救回「雙眼卻瞎了」

更多

最夯影音

更多
關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」
正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面