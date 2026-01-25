　
國際

聯絡不上女兒！　母焦急一查手機定位「才知她死了」

▲▼ 女子,女性,女同事,滑手機。（圖／VCG）

▲雪莉看手機定位才發現女兒遭遇不測。（示意圖／VCG）

記者吳美依／綜合報導

美國內華達州發生痛心事件，一名母親遲遲聯繫不上女兒，心急之下透過手機定位追蹤下落，未料顯示地點竟是當地法醫辦公室，這才驚覺孩子已經遭遇不測。

女兒車禍身亡　肇事駕駛當場被捕

8 News Now等美媒報導，2025年6月19日下午5時許，33的護理師安柏（Amber Brown）過馬路時遭一輛汽車撞擊，緊急送醫後仍不治身亡。

至於37歲肇事駕駛安赫爾（Angel Franco Merida），與其車上一名14歲少年乘客則毫髮無傷。

母親焦急尋人　一看定位崩潰

與此同時，母親雪莉（Cheri Brown）發現已經好幾個小時沒收到女兒任何消息，因此開始到處聯繫尋人，甚至打遍了當地醫院店院，最後竟透過手機定位發現，孩子的手機定位竟在拉斯維加斯克拉克郡（Clark County）法醫辦公室。她向媒體表示，「我整個人都崩潰了。」

肇事駕駛被遣返　正義無處伸張

安赫爾在車禍現場被捕，隨後被法官裁定保釋金5萬美元（約新台幣157萬元），繳納後隨即獲釋。不過根據法院文件，他出獄後立刻遭移民及海關執法局（ICE）逮捕，並已被遣返至瓜地馬拉。

因此，涉案駕駛可能永遠無法受到法律制裁，讓雪莉感到心碎又憤怒，「這太可怕了，他們應該把他帶回來接受審判。他殺了我女兒，只因為他來自另一個國家，不代表可以自由逃離這個國家。」

ICE目前尚未對此案回應，而失去愛女的母親仍在為正義奔走，希望嫌犯能被引渡回美受審。

 
聯絡不上女兒！　母焦急一查手機定位「才知她死了」

聯絡不上女兒！　母焦急一查手機定位「才知她死了」

車禍手機定位拉斯維加斯肇事ICE遣返

