快訊／霍諾德登頂台北101　自拍照首度曝光

▲霍諾德燦笑自拍。（圖／翻攝自Facebook／Netflix）

記者曾筠淇／綜合報導

全球知名極限攀岩家霍諾德（Alex Honnold）今天上午9時開始攀爬台北101的挑戰，他在攀爬過程中，神情一向從容，還屢屢向大家揮手打招呼，最終花了91分鐘完成挑戰，並在登頂後，拿起手機自拍，記錄歷史性的一刻。Netflix稍早也曝光這張照片，吸引許多網友按讚討論。

霍諾德穿紅色T恤爬台北101！手腳很俐落

[廣告]請繼續往下閱讀...

霍諾德早晨8點30分左右，他身穿招牌紅色T恤，神情輕鬆的出現在台北101大樓底層，儘管即將挑戰的是高達508公尺、完全無繩索保護的台北101，但霍諾德開爬後，速度相當快，手腳也很俐落，甚至還能從容的站在高處和大家揮手打招呼。

霍諾德花91分鐘攻頂！拿手機自拍

當霍諾德翻越最後一道關卡，穩穩站在101頂端的那一刻，群眾都很替他開心。而他本人的喜悅也同樣藏不住，除了欣賞周遭風景，也不忘拿起手機自拍，記錄下這珍貴的瞬間。

Netflix公開珍貴自拍照

Netflix稍早透過臉書粉專貼出霍諾德的自拍照，並寫下「置頂一張自拍照在這邊」。從圖片可見，霍諾德露出燦爛笑容，眼神也流露出喜悅。

不少網友看到後，紛紛留言直呼「一個外國人，讓世界看見台灣的美，給你一個大大的讚」、「這張自拍真的很珍貴」、「他看起來真的很開心」、「光站在頂端自拍就很高難度了」、「我本來已經全程驚叫連連了，但是叫最大聲的時候就是他歪頭自拍的時候」、「站在頂端的101讓世界看到美麗 Taiwan」、「他值得擁有台灣最高樓的view ，太厲害了」。