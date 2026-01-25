冷血「割斷女友舌頭」！血色肉塊照曝光　泰男棄屍渡假村

▲兇嫌犯案後，向朋友自爆殺害女友。（圖／翻攝自第七頻道）



記者王佩翊／編譯

泰國洛坤府警方1月23日深夜逮捕一名44歲男子武亞立，他涉嫌在當地度假村房間內殺害交往5個月的49歲女友諾帕萬，手法兇殘，先是割下女方舌頭，隨後將其勒斃，而他本人則是在案發後主動向警方自首。

根據《第七頻道》報導，44歲兇嫌23日晚間9時向朋友自爆，自己殺了人想要自首，朋友隨即通報警察。警方獲報後在男子的住處將他逮捕，並前往兇嫌指稱的案發現場、帕鵬分區的一間度假村展開調查。

▲警方在現場疑似找到被割下的舌頭組織。（圖／翻攝自第七頻道）



警方進入案發房間後發現49歲女性死者陳屍床上，頸部有明顯勒痕，口部更出現嚴重撕裂傷。經調查，死者舌頭被兇嫌殘忍割下，法醫則當場確認被害人已無生命跡象。

度假村員工向警方證實，兇嫌與被害人23日傍晚6時52分一同抵達，當時男方以電子支付方式訂房一晚。約莫2小時後的晚間8時，員工看見嫌犯的車輛駛離現場，以為兩人暫時外出，未料女方已慘遭毒手。

警方調查指出，兇手武亞立離開度假村後曾短暫返回住處，隨後聯繫友人表達投案意願，最終向警方自首。辦案人員在現場及嫌犯車內查獲一把刀具與泰式傳統沙龍布，已列為重要證物。洛坤府法院於24日核發逮捕令，指控他犯下故意殺人罪。

警方表示，兇手在偵訊時坦承犯行，承認親手殺害交往約5個月的女友。關於兩人爭執原因及為何下此毒手，警方仍在深入調查中。