華聞快遞／進一步開發國際市場！海南大力發展花卉產業

▲海南已逐漸發展成為具有熱帶特色的花卉生產基地。（圖／中新社）

《海南》進一步開發國際市場！海南大力發展花卉產業

海南省政府辦公廳9日對外公佈《海南省花卉苗木產業發展規劃（2019-2035）》，內容顯示，該省將大力提升花卉種植面積，引導產業進一步開發國際市場，分類開拓國內市場。（中新社）

《廣東》第十屆廣東現代農業博覽會交易額達62億元人民幣

第十屆廣東現代農業博覽會暨「2019粵港澳大灣區國際農產品採購商峰會」近日在廣州閉幕，據官方統計數據顯示，本屆廣東農博會達成貿易交易額共62億元（人民幣，下同）。（中新社）

《北京》大陸汽車產銷降幅繼續小幅收窄

中國汽車工業協會10日發布的最新統計，分析顯示，大陸汽車產銷表現在今年11月總體好於上月，其中產量增速明顯高於銷量，雖然大陸汽車產銷在1月-11月的年增率依然下降，但產銷降幅比1月-10月繼續呈小幅收窄。（中新社）

《廣西》馬來西亞首批輸華毛燕加工產品在廣西欽州發布

廣西中馬欽州產業園區馬來西亞輸華毛燕加工首批產品10日發布，這標誌著首批輸華的毛燕已經加工成可食用的燕窩產品並投向市場。（中新社）

▲馬來西亞首批輸華毛燕加工產品發布現場。（圖／中新社）

《陝西》陝西深化文旅融合推進全域旅遊發展

西省文化和旅遊廳廳長任宗哲10日表示，該省正在把絲綢之路國際藝術節，和西安絲綢之路國際旅遊博覽會培育成品牌展會，謀劃將一批非遺項目等打造成有「國際範兒」的旅遊產品等。（中新社）

《重慶》重慶前三季農村國債發行創歷史新高

重慶向以農村為主的特殊地區優先發行國債，保障農村地區購買需求，促進了城鄉金融公平。據悉，今（2019）年前三季，重慶地區國債農村發行額創歷史新高。（中新社）

《北京》北京頂級豪宅集中簽約 成交206億元人民幣！

北京11個月賣出了前3年銷售額總量的70%，據悉，在進入政策性住房時代、限競房和中古房廝殺激烈的北京房市，「4000萬元人民幣+」頂級豪宅市場簽約量卻迅速陡升。（中新社）

《浙江》浙江大麥嶼港集裝箱年吞吐量突破30萬標箱

在浙江台州玉環大麥嶼港5萬噸級集裝箱碼頭，大型龍門吊10日將第30萬個集裝箱從碼頭吊裝到停靠在港內的「新明州86」貨輪上，這意味著大麥嶼港的發展踏上了新征程，也標誌著台州南部灣區建設進入了新階段。（中新社）

▼浙江大麥嶼港集裝箱年吞吐量突破30萬標箱。（圖／中新社）