美林肯號打擊群抵達印度洋　伊朗「做最壞準備」一切襲擊是全面戰爭

▲ 美軍航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln）前進中東。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

中東局勢再度陷入戰爭邊緣。美國總統川普22日證實，美軍一支「龐大艦隊」正開往中東，核心武力「林肯號」航艦打擊群目前已抵達印度洋，預計很快將進駐阿拉伯海。面對美軍增派F-15E、F-16戰機及飛彈防禦系統的軍事壓力，伊朗官方強硬回應，強調已做好應對最壞情況的準備。德黑蘭方面明確警告，任何形式的軍事冒險，無論規模大小，都將被視為對其主權的「全面戰爭」，屆時將採取最強硬手段予以回擊。在此敏感時刻，大陸官媒也高度關注並持續引述雙方動態，區域衝突恐一觸即發。

綜合陸媒報導，美國總統川普近日的高調表態，讓全球目光再度聚焦於波斯灣。川普指出，美軍已動員大批海空武力前往中東，旨在對伊朗施加軍事威懾。根據最新情報，以「林肯號」為旗艦的航艦打擊群，包括第9艦載機聯隊、巡洋艦「莫比爾灣號」以及多艘導彈驅逐艦已越過印度洋，計畫於美國時間24日抵達關鍵戰略水域阿拉伯海。這批艦艇攜帶的大量精準導引飛彈，不僅具備強大的遠程打擊能量，也能在遭遇報復時建構嚴密的防禦網。

除了海軍力量，美軍的空中部署也同步擴張。十多架隸屬美軍的F-15E「攻擊鷹」戰機與C-17大型運輸機已從英國基地起飛，先後進駐中東據點，後續更有F-16戰機待命加入。這種海空夾擊的兵力集結，被外界解讀為川普政府針對伊朗近期區域行動的直接回應。

▲林肯號航空母艦戰鬥群、空中戰機等前往中東。（資料照／達志影像／美聯社）

面對美方兵臨城下，德黑蘭方面絲毫不露退縮之意。一名伊朗高級官員透過《路透社》發聲，強調伊朗目前全國進入高度戒備狀態，並明確劃出紅線，任何針對伊朗領土、主權或利益的攻擊，無論被美方定義為「外科手術式」還是「有限度」的軍事行動，伊朗一律視為「全面戰爭」。該官員警告，若美國侵犯伊朗領土完整，德黑蘭必將動用所有資源進行反擊，以恢復地區力量平衡。

陸媒《央視》引述報道，伊朗國防部發言人當地時間24日表示，與去年「12日戰爭」（2025年6月13日至24日以色列與伊朗之間爆發的直接軍事衝突）相比，伊朗目前的導彈實力在數量和質量上都有提升。在總結相關經驗的基礎上，伊朗的導彈防禦能力得到加強，效率進一步提高。

《新華社》援引伊朗伊斯蘭共和國通訊社24日報道，伊朗伊斯蘭革命衛隊副總司令瓦希迪當天表示，「我們比『12日戰爭』時準備更加充分，已準備好以令其後悔的方式回應敵人的任何冒險行為」。

另外，土耳其外長費丹（Hakan Fidan）23日公開表示，有跡象表明以色列仍在尋找攻擊伊朗的機會。他警告說，這一舉動恐進一步破壞本就動蕩不安的地區局勢。

目前，伊朗總統佩澤希齊揚已與土耳其總統艾爾段通電，雙方討論了伊朗近期局勢、地區安全和加強雙邊關係等問題。

佩澤希齊揚在通話中表示，在伊朗近期騷亂中，恐怖組織在美國和以色列支持下有組織地襲擊清真寺、公共和政府設施以及安全部隊等，導致暴力升級，伊朗民眾舉行大規模親政府活動挫敗了這些陰謀。埃爾多安強調，伊朗的和平、穩定和安全對土耳其具有至關重要的戰略意義，土耳其堅決反對任何針對伊朗的干涉行為。