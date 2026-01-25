越共「蘇林時代」高層新面孔近半　公安軍隊系統幹部進入政治局

▲ 越共「蘇林時代」全面開啟！領導層換血近半，70年代高層、興安幫崛起 。（圖／翻攝 新華社）

記者任以芳／綜合報導

越南共產黨第十四次全國代表大會於1月23日完成最高權力交接。新一屆中央委員會一中全會選出以蘇林為首的領導班子，標誌著越南正式進入「超高速增長」的雄心時代。本次人事變動極具指標性，不僅越南國家主席梁強、政府總理范明政等重量級人物因年齡限制退位，新屆政治局與中央委員的更替率更是接近五成。新班底呈現「軍警背景穩政、技術官僚衝經」的雙軌結構，隨著具有留華背景與專業經濟素養的新生代上位，河內當局在維持內部穩定的同時，預料將持續深化與北京的戰略連結，推動「中越命運共同體」邁向實質執行階段。

2026年1月23日，越南共產黨第十四次全國代表大會選出新一屆中央委員會，越共中央總部召開第一次全會，選舉未來五年的越共中央總書記及中央政治局。主席台上，到達年齡限制的現任越南國家主席梁強、政府總理範明政未連任，部分「新面孔」則來到前排。

《中國新聞周刊》據官方統計，新一屆越共中央政治局19名成員中，9人系首次當選；180位中央委員中，87位系首次當選。這意味著越共領導層高級幹部的更替接近一半。新班底將在蘇林領導下，開啓一個「未來5年實現年均至少10%的超高速經濟增長」的雄心時代。

蘇林、陳錦繡已在1月23日的越共中央十四屆一中全會上分別當選為總書記和書記處常務書記。新一屆越南國家主席、政府總理和國會主席，將在3月進行的國會選舉中確定。在此背景下，與蘇林、陳清敏、陳錦繡，以及新出現在主席台上的黎明興、阮青毅。

▲黎明興生於1970年，也是本屆越共中央政治局中為數不多的有留學背景的專業經濟官員 。（圖／翻攝 中國新聞週刊）

在權力結構上，本次換屆最受關注的是正式實施「五柱」架構，總書記、國家主席、政府總理、國會主席及中央書記處常務書記。除了蘇林續任總書記外，與其共同出現在主席台上的黎明興（Le Minh Hung）成為焦點。現年56歲的黎明興曾留學上海財經大學與日本，精通多國語言且具備亞洲開發銀行資歷。這位曾是越南史上最年輕的央行行長，被視為未來政府總理或國家主席的熱門人選，他的上位象徵著越南領導層正有意識地提拔專業「經濟骨干」。

長期被視為越南政壇「明日之星」的阮青毅，是前總理阮晉勇的長子。2025年1月，他先卸下擔任三年的建設部長一職，轉任胡志明市委常務副書記磨練基層經驗，隨後於半年後履新越共中央政策與戰略部部長。在2026年1月23日的一中全會上，阮青毅正式當選政治局委員，成為19位核心決策層中最年輕的一員。阮氏家族的影響力不僅止於長子。阮晉勇的次子阮明哲，在此次大選中也首次當選越共中央候補委員。

除了黎明興和阮青毅，新一屆政治局中的經濟領域「明星官員」，還有現任胡志明市委書記陳流光、現任農業與環境部長陳德勝等。現任越共中央檢查委員會主任陳士青，也是財政部專業官員出身。陳士青和陳德勝均為「70後」。此外，1960年生的現任越南國防部長潘文江，超齡破例留任政治局，引發外界關注。

▲ 越共開啟「蘇林時代」、興安幫崛起 （蘇林來自興安，其在公安系統與黨務系統的多位得力助手出身此地）。（圖／翻攝 新華社）

過去三年來，在越南高層人事的密集變動中，一個備受外界關注的現象是：來自公安、軍隊系統的幹部更多進入政治局。梳理新一屆越共中央政治局19位成員的履歷，至少有4人出身公安系統、3人出身軍隊系統。

總體而言，新一屆越共中央委員會180名成員中，具備公安出身、軍隊出身、興安籍貫三者之一的成員，超過50人。此外，也有一些經過政治考驗的幹部得到提拔，如主持了「重整江山」機構精簡工作的範氏清茶，2025年晉升為副總理，在2026年1月23日的越共中央十四屆一中全會上又被選為新一屆書記處書記。

國際知名越南問題專家、新南威爾士大學榮休教授凱雷·塞耶近日就越共十四大話題多次接受越南官方媒體專訪。他對《中國新聞週刊》說，越共十四大的人事準備工作，根據年齡（50歲以下/50至60歲/60至65歲）、性別、部門（地方/中央/黨/軍隊/公安/外交等）設定配額，以保證越共中央在世代更替後保持整體上的代表性。「總體上是尋求平衡」。

塞耶強調，蘇林的特點是「實幹家」。上一屆越共中央委員會，最終有超過30名成員因腐敗或責任事件而被迫辭職。對新一屆越共中央委員會的180名成員來說，如何在「能上能下」「一把手負責」的嚴肅問責制度之下，貫徹實施越南經濟社會跨越發展的目標，將是關鍵挑戰。對新領導層「反腐敗、反消極、反浪費」的考驗，也將繼續展開。

另外，外界分析對於中越互動而言，這波人事換血釋放了積極訊號。新任政治局成員如黎明興等人對華事務熟悉，且蘇林接任後多次強調與中國的傳統友誼，預料未來中越將在「鐵路外交」與「供應鏈韌性」上加速對接。

河內智庫指出，越南新班底深知中國作為鄰國與最大貿易夥伴的重要性，雙方在電動車、數位經濟及基礎設施建設上的合作，將從過往的「備忘錄階段」轉向「全面開工階段」。