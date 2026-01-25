比亞迪海外銷售目標調高25%　要賣130萬輛車

▲比亞迪積極拓展海外市場。（圖／路透）



比亞迪計劃，2026年的海外銷售目標為130萬輛，較先前成長25%。

根據IT之家報導，比亞迪品牌及公關部門總經理李雲飛25日在媒體發佈會上表示，該公司計劃在 2026 年向中國以外地區銷售 130 萬輛汽車。

比亞迪 2025 年銷售約 460 萬輛新能源汽車，其中純電動汽車約為 226 萬輛。比亞迪海外交付量部分，2025年為 105 萬輛，超過2024年全年海外銷量的總和。

比亞迪 2025 年在歐洲市場表現亮眼，積極開拓拉美及東南亞市場，出海足跡累計覆蓋超 110 個國家和地區，成為出口增長最快的中國車企之一。

比亞迪正透過「三位一體」策略全面推進海外佈局，在產品層面，針對歐洲、東南亞等市場推出右舵車型，並在泰國、巴西等國建立生產基地，實現本地化生產。

通路方面，比亞迪採用經銷商合作與直營模式相結合，在歐洲開設多家品牌體驗店，提升消費者觸達效率；品牌建設上，通過漢、唐等高端車型提升國際形象，在澳洲等市場獲得五星安全評級，強化品牌高端化定位。

另外，比亞迪憑借刀片電池、e平台3.0等核心技術，為海外市場提供安全可靠的新能源解決方案。比亞迪也計劃在2026年前在歐洲建立多個電池生產基地，進一步降低生產成本。