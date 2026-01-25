　
大陸 大陸焦點 特派現場

比亞迪海外銷售目標調高25%　要賣130萬輛車

▲▼中國車廠比亞迪在德國柏林舉辦新車發表會。（圖／路透）

▲比亞迪積極拓展海外市場。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

比亞迪計劃，2026年的海外銷售目標為130萬輛，較先前成長25%。

根據IT之家報導，比亞迪品牌及公關部門總經理李雲飛25日在媒體發佈會上表示，該公司計劃在 2026 年向中國以外地區銷售 130 萬輛汽車。

比亞迪 2025 年銷售約 460 萬輛新能源汽車，其中純電動汽車約為 226 萬輛。比亞迪海外交付量部分，2025年為 105 萬輛，超過2024年全年海外銷量的總和。

▲▼中國大陸新能源車,電動,比亞迪,BYD。（圖／路透社）

比亞迪 2025 年在歐洲市場表現亮眼，積極開拓拉美及東南亞市場，出海足跡累計覆蓋超 110 個國家和地區，成為出口增長最快的中國車企之一。

比亞迪正透過「三位一體」策略全面推進海外佈局，在產品層面，針對歐洲、東南亞等市場推出右舵車型，並在泰國、巴西等國建立生產基地，實現本地化生產。

通路方面，比亞迪採用經銷商合作與直營模式相結合，在歐洲開設多家品牌體驗店，提升消費者觸達效率；品牌建設上，通過漢、唐等高端車型提升國際形象，在澳洲等市場獲得五星安全評級，強化品牌高端化定位。

另外，比亞迪憑借刀片電池、e平台3.0等核心技術，為海外市場提供安全可靠的新能源解決方案。比亞迪也計劃在2026年前在歐洲建立多個電池生產基地，進一步降低生產成本。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

相關新聞

陸2025車市銷售成績單曝 六大車企領銜...比亞迪穩坐龍頭

陸2025車市銷售成績單曝 六大車企領銜...比亞迪穩坐龍頭

大陸2025年車市年度成績單正式出爐，多家上市車企陸續公佈全年銷售數據。從整體表現來看，新能源車（電動車，下同）持續扮演成長核心，自主品牌主導市場的態勢進一步鞏固，同時「向海外要成長」已成為主流策略，其中，比亞迪以上看460萬輛的銷量穩居龍頭，其餘大型車企也多數維持正成長。

特斯拉慘敗　比亞迪登頂全球電動車霸主

特斯拉慘敗　比亞迪登頂全球電動車霸主

比亞迪2025年銷量首度超越特斯拉

比亞迪2025年銷量首度超越特斯拉

中國今年汽車銷售「擊敗日本」　這2招稱霸

中國今年汽車銷售「擊敗日本」　這2招稱霸

比亞迪新能源車累積產量破1500萬

比亞迪新能源車累積產量破1500萬

比亞迪

