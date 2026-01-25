碩士生爭2800元保全缺？　湖北大學招聘惹議 「高學歷就業寒冬」

▲ 湖北大學開出2800元人民幣徵保全要求碩士學歷惹議 。（圖／翻攝 海報新聞）

記者任以芳／綜合報導

大陸就業市場競爭激烈，湖北大學長江新區校區發布一則招聘公告，徵求一名「安全保衛部工作人員」，卻開出「碩士學歷」與「月薪2800元人民幣」的條件（換算台幣1萬出頭），引發外界瘋狂吐槽。校方緊急出面滅火，解釋這項職位是負責行政規劃的「管理崗位」，2800元僅是財務核算的底薪，實際薪資包含績效津貼。

陸媒《海報新聞》這起引發熱議的招募案，源自湖北大學人事處於1月6日發布的一份官方簡章。公告內容明確要求，應聘長江新區校區「安全保衛部」的人員，必須具備碩士及以上學歷，年齡需在35歲以下，並能熟練操作電腦辦公軟體。

讓外界不可思議的是，簡章中標註的基本工資僅有2800元人民幣（台幣約一萬多），低於碩士高學歷畢業應有薪資待遇的，如此「苛刻」薪水出現在知名大學招聘，超出大眾認知出現極大反差，消息一出隨即衝上社群熱搜。

面對外界質疑「文憑不值錢」的酸言酸語，校管委會也接到多家陸媒求證。校方人員表示，這起招募其實早在1月9日就已經結束。

▲校方澄清：是管理職且起薪不止於此 。（圖／翻攝 湖北大學官網）

針對最核心的薪資問題，校方強調網傳的2800元人民幣只是帳面上的「基本薪資」，並不代表實領月薪。在實際運作中，員工還會根據工作表現獲取績效獎金和其他補貼，最終到手的金額其實遠高於公告數字。

至於為何一個保衛部門需要碩士學歷？校方解釋，這項職務並非大家平日在校門口看到的安保人員，而是屬於「管理崗位」。簡單來說，該職位負責的是校區安全業務的行政規劃、協調與系統管理，需要撰寫計畫、操作軟體並處理複雜的行政庶務，因此才會設定較高的學歷門檻。

校方解釋無法完全平息網友的討論。許多人認為，即便加上績效獎金，讓碩士生去應徵安全保衛部，本質上就是一種人才資源的錯位。有網民調侃，現在連「應徵保全」都要碩士，以後大學畢業生恐怕只能去掃大街了。這也側面反映出，大陸當前的高教學歷在供過於求的壓力下，正經歷一場慘烈的價格戰。