張又俠落馬　解放軍報曝原因：嚴重破壞軍委主席負責制

▲中共中央軍委副主席張又俠。（圖／路透）

記者陳冠宇／北京報導

中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委委員長劉振立落馬，引發外界一片譁然。《解放軍報》今（25）日發表社論批評兩人「嚴重踐踏破壞軍委主席負責制，嚴重助長影響黨對軍隊絕對領導」，並聲稱立案審查調查「鄭重宣示不管是誰、不管職位多高，只要搞腐敗就決不姑息的堅定立場」。

中共中央軍委機關報《解放軍報》25日在頭版發表題為「堅決打贏軍隊反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰總體戰」的社論，篇幅超過1500字。

文章開頭即稱，「黨中央決定，對張又俠、劉振立涉嫌嚴重違紀違法問題立案審查調查，再次表明黨中央、中央軍委懲治腐敗無禁區、全覆蓋、零容忍，涉及多少查多少、牽扯多深挖多深的鮮明態度」。

文章強調，此舉「鄭重宣示不管是誰、不管職位多高，只要搞腐敗就決不姑息的堅定立場」，並稱查處張又俠、劉振立，是黨和軍隊反腐敗鬥爭取得的「重大成果」，「對於打贏軍隊反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰總體戰具有重要意義」。

▲中共中央軍委委員劉振立。（圖／記者任以芳攝）

對於張又俠、劉振立落馬原因，文章表示，兩人立身為黨和軍隊的高級幹部，卻嚴重辜負黨中央、中央軍委信任重托，嚴重踐踏破壞軍委主席負責制，嚴重助長影響黨對軍隊絕對領導、危害黨的執政根基的政治和腐敗問題，嚴重影響軍委班子形象威信，嚴重衝擊全軍官兵團結奮進的政治思想基礎，對軍隊政治建軍、政治生態和戰鬥力建設造成極大破壞，對黨、國家和軍隊造成極為惡劣影響。

文章強調，要一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，有效治理各類腐敗問題，進一步把權力關進制度籠子，著力鏟除腐敗滋生的土壤和條件。文章稱，軍隊黨員幹部特別是高級幹部要以被查處的腐敗分子為反面教材，自覺守住守好思想防線、用權底線、法紀紅線、家風界線，永葆清正廉潔的政治本色。

▼張又俠、劉振立落馬，資訊已從官網消失。（圖／翻攝新華網）