華聞快遞／西安樓市降溫：開賣就打折、去化率降至兩年新低

▲甘肅冀打通絲路「藥道」。（圖／翻攝自中新網）

《西安》：西安樓市降溫：開賣就打折、去化率降至兩年新低

下半年以來，西安房市出現明顯降溫，往年「金九銀十」的輝煌也已消失。尤其在過去1個月中，伴隨供應的持續井噴，購房意向登記和房屋去化率都跌至新低水準，似乎與目前的天氣一樣進入了冬季。（華商報）

《廣東》：重養生會享受！廣州「銀髮族」成新消費生力軍

廣州老年人消費力有多強？不僅KTV、中醫養生消費位居大陸第一，在今年天貓雙11廣州市「剁手」的80.7億元人民幣中，24.1%是由老年人貢獻……廣州老年人堪稱大陸「老頑童」典型代表，愛吃愛玩懂享受。（廣州日報）

《內蒙古》：前10月內蒙古與蒙俄雙邊貿易呈現一增一降

內蒙古自治區商務廳9日公佈，前10月內蒙古與蒙俄雙邊貿易呈現一增一降趨勢。官方透露，前10月，內蒙古與蒙古國雙邊貿易額達到303.86億元人民幣，年增率增長11.9%；與俄羅斯雙邊貿易額則為154.04億元人民幣，年增率下降4.7%。（經濟日報）

《遼寧》：鐵礦石期權在大連商品交易所上市

中國第七個商品期權品種-鐵礦石期權9日在大連商品交易所正式上市交易。（中新社）

▲前10月內蒙古與蒙俄雙邊貿易呈現一增一降。（圖／翻攝自中新網）

《山西》：山西文博會：官員為地方文旅代言 簽約2億人民幣項目

第四屆山西文化產業博覽交易會8日正在進行中。當天，呂梁市柳林縣委書記趙建喜在文博會進行推介演講，展示柳林文旅資源。文博會期間，柳林縣簽約總投資2億元人民幣的專案。（中新網）

《北京》：前11個月民營企業進出口年增率增長10.4%

大陸前11個月民營企業進出口年增率增長10.4%，大陸海關統計顯示，今年以來民營企業持續發力，繼續保持較快增長，成為拉動外貿發展的主力軍。（央視網）

《甘肅》：甘肅冀打通絲路「藥道」 讓「綠色」中醫藥香飄國際

蘭州新區隴藥高品質創新發展論壇8日舉行，致力於搭建「隴藥『良種擴繁+綠色設施育苗+生態種植+產地初加工+精深加工+可追溯全產業鏈』標準化創新發展的『政-產-學-研』綜合服務平台」，促進隴藥創新與發展，加快推進隴藥現代化、產業化、全球化進程。（中新網）

▼第四屆山西文化產業博覽交易會8日正在進行中。（圖／翻攝自中新網）