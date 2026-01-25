痛批張又俠！解放軍報：影響黨對軍隊絕對領導

▼中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠落馬。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立落馬後，解放軍官媒《解放軍報》發表社論，痛批兩人嚴重踐踏破壞軍委主席負責制，嚴重助長影響黨對軍隊絕對領導、危害黨的執政根基的政治和腐敗問題。

該篇社論文章的標題為「堅決打贏軍隊反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰總體戰」，文中提到，針對張、劉兩人立案調查，再次表明黨中央、中央軍委懲治腐敗無禁區、全覆蓋、零容忍，涉及多少查多少、牽扯多深挖多深的鮮明態度，「充分彰顯我們黨把反腐敗鬥爭進行到底的如磐意志；鄭重宣示不管是誰、不管職位多高，只要搞腐敗就決不姑息的堅定立場。」

▼《解放軍報》在頭版刊發社論，痛批張又俠。（圖／翻攝解放軍報）



文中指出，張又俠、劉振立身為黨和軍隊的高級幹部，卻嚴重辜負黨中央、中央軍委信任重托，嚴重踐踏破壞軍委主席負責制，嚴重助長影響黨對軍隊絕對領導、危害黨的執政根基的政治和腐敗問題，嚴重影響軍委班子形象威信，嚴重衝擊全軍官兵團結奮進的政治思想基礎，對軍隊政治建軍、政治生態和戰鬥力建設造成極大破壞，對黨、國家和軍隊造成極為惡劣影響。

文中提到，实践充分证明，腐敗是黨和國家事業發展進程中的攔路虎、絆腳石，反腐敗是一場輸不起也決不能輸的重大鬥爭，「人民軍隊越反腐就越堅強、越純潔、越有戰鬥力，反腐越徹底就越有信心和底氣實現建軍一百年奮鬥目標。」

文中強調，冰凍三尺非一日之寒，除三尺之冰也非一日之功。當前腐敗問題集中查處不是越反越腐，而是越挖越深，「我們堅信，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，人民軍隊必將掃除一切消極腐敗現象，始終成為黨和人民完全可以信賴的英雄部隊。」