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華聞快遞／重現電影角色！上海迪士尼打造新主題園區「瘋狂動物城」

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▲上海迪士尼樂園新主題園區「瘋狂動物城」概念圖。（圖／中新社）

▲上海迪士尼樂園新主題園區「瘋狂動物城」概念圖。（圖／中新社）

《上海》重現電影角色！上海迪士尼打造新主題園區「瘋狂動物城」

上海迪士尼度假區9日宣布，準備打造新的主題樂園「瘋狂動物城」（動物方程式），目前已正式啟動施工。園方表示，建造的目的在於，讓遊客沉浸在栩栩如生的哺乳動物大都會，邂逅電影中深受喜愛的角色。（中新社）

《上海》上海軟件業營收將破萬億元人民幣

上海軟件和訊息服務業營業收入前三季達7267.78億元（人民幣，下同），增長11.2%；其中，軟件產業收入4110.61億元，增長11.2%；互聯網信息服務業營業收入2360.94億元，增長16.5%。據悉，預計今年上海軟件和信息服務業有望晉級萬億元產業。（中新社）

《浙江》興建未來交通科創中心　簽約首批共建科研平台

浙江未來交通科創中心近日在杭州正式啟動，此外，首批共建科研平台也在當天簽約完成。據悉，該中心將以重大交通科技研發和重大科技成果轉化應用為主線，聚勢協同創新，智領未來交通。（中新社）

《北京》大陸前11月外貿進出口總值達28.5萬億元人民幣　年增率增2.4%

大陸海關總署8日公佈今年前11個月的外貿進出口相關情況，數據顯示，前11個月進出口總值年增率增2.4%。大陸海關總署統計分析司司長李魁文表示，「今年以來國際經濟貿易增長放緩，我國經濟運行總體平穩、穩中有進，對外貿易繼續保持較好的韌性。」（中新社）

▲▼GDP，人民幣。（圖／CFP）

▲大陸前11月外貿進出口總值達28.5萬億元人民幣。（圖／CFP）

《北京》人民銀行與澳門金管局簽署「雙邊本幣互換協議」

中國人民銀行與澳門金融管理局5日簽署了雙邊本幣互換協議，旨在維護兩地金融穩定，支持兩地經濟和金融發展。據悉，協議規模為300億元，協議有效期3年，經雙方同意可以展期。（中新社）

《上海》滬港澳三地簽署影視人才培養與交流戰略合作協議

上海近日舉行「慶祝澳門回歸二十週年滬港澳影視人才培養與交流戰略合作協議簽約儀式」。澳門影業協會會長鍾楚喬表示，澳門回歸以後，文化產業一步步發展起來，影視產業已經成爲未來澳門重點發展的產業之一。（中新社）

《江西》前10個月為企業和個人社保繳費減負70.76億元人民幣

江西全省今年1-10月減輕企業和個人社保繳費負擔70.76億元，其中企業職工基本養老保險為56.87億元，工傷保險為3.39億元，失業保險則是10.5億元。（中新社）

《北京》北京首批集體土地租賃房有望2020年6月入市

北京市住房和城鄉建設委員會6日表示，2019年全市共建設籌集政策性租賃住房50186套（間）、建設籌集政策性產權住房66763套、竣工驗收政策性住房80262套，全面完成政策性住房的建設任務；此外，目前項目主體結構已經封頂，預計2020年6月實現竣工交用。（中新社）

▼北京市樓房。（圖／CFP）

▲▼北京市。（圖／CFP）

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