華聞快遞／大陸11月CPI年增率漲4.5%：豬肉價格是主因　上漲勢頭已減弱

▲武漢天河機場。（圖／翻攝自中新網）

《北京》：11月CPI年增率漲4.5%：豬肉價格是主因 上漲勢頭已減弱

大陸國家統計局資料顯示，大陸居民消費價格（CPI）11月份年增率上漲4.5%，漲幅較上月擴大0.7個百分點。其中，豬肉價格年增率上漲110.2%，成為推動CPI年增率漲幅擴大的主要因素。（中新網）

《天津》：「一制三化」改革推動營商環境優化

「一制三化」改革實施以來，企業開辦整體時間壓縮至1個工作日以內，社會投資項目從獲得土地到取得施工許可證的平均時間，也由去年的192天壓縮到75天以內。（新華社）

《海南》：海南加快推進農村物流高品質發展

海南省交通運輸廳日前公佈，該廳和海南省郵政管理局聯合制定出台了《海南省深化交通運輸與郵政快遞融合促進農村物流高品質發展工作方案》，加快推進全省農村物流高品質發展。（新華社）

《甘肅》：甘肅敦煌開通至柬埔寨航班

敦煌往返柬埔寨（暹粒）國際航班首航儀式9日21時30分許在甘肅敦煌國際機場舉行，標誌著敦煌往返柬埔寨（暹粒）國際航班正式開通，是敦煌國際機場開通的首條國際航線，成為甘肅繼蘭州中川國際機場後第二個開通國際航班的機場。（中新社）

▲2019年中國創新設計大會9日在廈舉辦。（圖／翻攝自中新網）

《福建》：廈門加快推進數位創意產業發展

以「創新驅動發展設計賦能未來」為主題的2019年中國創新設計大會9日在廈舉辦。作為其重要內容之一的「數位創意發展論壇」讓廈門乃至福建創意產業發展再度引起業界的關注。（中新網）

《四川》：近百名「社科大咖」齊聚成都 聚焦經濟協同發展

四川省社科聯主席楊泉明表示，四川發展要有全國、全世界的概念，要圍繞「協同」建立新機制，把經濟納入「協同」的道路。（中新網）

《湖北》：湖北武漢打造中日產業園 開啟對外合作新視窗

武漢市黃陂區9日公佈，該區正發揮產業、交通等優勢，將打造一座中日產業園區，從而開啟對外合作的新視窗，啟動經濟新動能。（中新網）

《海南》：海南大力發展花卉產業 將進一步開發國際市場

海南省政府辦公廳9日對外公佈《海南省花卉苗木產業發展規劃（2019-2035）》，明確該省將大力提升花卉種植面積，引導產業進一步開發國際市場，分類開拓大陸市場。（中新網）

▼武漢黃陂工業園區。（圖／翻攝自中新網）