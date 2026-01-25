夫問怎麼不去按摩...妻哽咽「那位有點變態」　淫男手法曝

▲新北一名資深視障按摩師猥褻女客人被判刑。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／新北報導

新北市一名視障吳姓男子在新莊區開設日式按摩店，也在店內擔任資深按摩師，替客戶推拿、按摩，技術頗受好評，沒想到吳男卻爆出猥褻女客人的醜聞，被女客人告上法院。新北地院審理，法官判定吳男犯行屬實，依他犯對受照護之人利用機會猥褻罪，處1年徒刑。可上訴。

判決指出，女子小花(化名)從2023年開始到吳男的按摩店消費，也很肯定吳男的技術，陸續去了5次以上。小花在2024年1月28日下午5時許，再度前往按摩店指定吳男按摩，沒想到吳男在按摩過程中，突將手伸入小花的內衣裡用力滑動摸乳，又輕輕撫摸小花的腹部，接著按摩到大腿時，邊拉她外褲邊問「可以嗎，這樣比較好按」接著不等她回答，就把她外褲脫下，將手伸進內褲裡摸下體，還一度想再脫掉內褲，經小花拒絕才罷手。

小花雖覺得不舒服，但事發突然，她一時無法確定這些碰觸是否為按摩手法，沒辦法及時反應。臨走前吳男提到他先前出車禍受傷，還拉著小花摸他大腿喊「腫腫的」，小花冷靜地說「好，祝你早日康復」才離開。之後小花不再回店內按摩，小花的丈夫覺得奇怪，問她怎麼沒有再去按摩，小花才哽咽說「覺得那位按摩師有點變態」，吐露上次的經驗，並與丈夫一起前往警局報案。

全案審理時，吳男的律師辯稱，吳男為視障人士，按摩中無法精準地知道小花的衣物狀況，更無法做出這些猥褻行為。

不過法官認為，吳男是資深民俗療法從業人員，長年透過觸覺對患者進行經絡、穴位及肌肉的按壓療程，對於人體生理構造已內化為高度精確的空間感，並不會因為視障，而無法掌握客人的隱私部位，綜合所有證據後，判定吳男以按摩名義猥褻小花，犯後還否認犯行，沒有悔意，依吳男犯對受照護之人利用機會猥褻罪，處1年徒刑。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：尊重身體自主權，請撥打110、113。