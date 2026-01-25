　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

夫問怎麼不去按摩...妻哽咽「那位有點變態」　淫男手法曝

▲王姓男子於2020年4月間到桃園市某按摩店消費，不滿按摩女服務不佳欲退費，雙方起爭執，王男伸手抓了按摩女右胸一把，事後挨告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲新北一名資深視障按摩師猥褻女客人被判刑。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／新北報導

新北市一名視障吳姓男子在新莊區開設日式按摩店，也在店內擔任資深按摩師，替客戶推拿、按摩，技術頗受好評，沒想到吳男卻爆出猥褻女客人的醜聞，被女客人告上法院。新北地院審理，法官判定吳男犯行屬實，依他犯對受照護之人利用機會猥褻罪，處1年徒刑。可上訴。

判決指出，女子小花(化名)從2023年開始到吳男的按摩店消費，也很肯定吳男的技術，陸續去了5次以上。小花在2024年1月28日下午5時許，再度前往按摩店指定吳男按摩，沒想到吳男在按摩過程中，突將手伸入小花的內衣裡用力滑動摸乳，又輕輕撫摸小花的腹部，接著按摩到大腿時，邊拉她外褲邊問「可以嗎，這樣比較好按」接著不等她回答，就把她外褲脫下，將手伸進內褲裡摸下體，還一度想再脫掉內褲，經小花拒絕才罷手。

小花雖覺得不舒服，但事發突然，她一時無法確定這些碰觸是否為按摩手法，沒辦法及時反應。臨走前吳男提到他先前出車禍受傷，還拉著小花摸他大腿喊「腫腫的」，小花冷靜地說「好，祝你早日康復」才離開。之後小花不再回店內按摩，小花的丈夫覺得奇怪，問她怎麼沒有再去按摩，小花才哽咽說「覺得那位按摩師有點變態」，吐露上次的經驗，並與丈夫一起前往警局報案。

全案審理時，吳男的律師辯稱，吳男為視障人士，按摩中無法精準地知道小花的衣物狀況，更無法做出這些猥褻行為。

不過法官認為，吳男是資深民俗療法從業人員，長年透過觸覺對患者進行經絡、穴位及肌肉的按壓療程，對於人體生理構造已內化為高度精確的空間感，並不會因為視障，而無法掌握客人的隱私部位，綜合所有證據後，判定吳男以按摩名義猥褻小花，犯後還否認犯行，沒有悔意，依吳男犯對受照護之人利用機會猥褻罪，處1年徒刑。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：尊重身體自主權，請撥打110、113。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
421 2 6140 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
孩子想徒手攀101怎麼辦？吳淡如：絕食抗議　母愛文戳中家長心
12月剛來高雄AAA！《黑暗榮耀》女星病倒　公司證實：動完手
Lulu、陳漢典大喜！一整排55688車隊「護花」　Lu爸載
快訊／霍諾德登頂台北101　自拍照首度曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

機車路邊怠速警上前關心　驚見車廂藏違禁品！揪出騎士毒駕

快訊／國1北上汐止段2車碰撞1翻覆！母嬰受困獲救　3線道塞爆

夫問怎麼不去按摩...妻哽咽「那位有點變態」　淫男手法曝

私幼又傳虐童！2歲孩遭毆打1小時滿臉傷　園方致歉：已解雇涉案師

梓官知名互動園區圍牆遭撞！休旅車駕駛「精神不濟」釀3傷

有您真好！「鏟子超人」與志工光復救災清淤　環境部辦感恩餐會

北捷又傳持刀案？多名警消緊急出動　捷運警：持續加強搜索

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

快訊／彰化139縣道死亡彎道又出事！20歲重機男過彎自摔身亡

開價2萬5激戰！男假冒SWAG員工誘拍完事就跑　2女受騙怒告

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

馬克宏「墨鏡戰川普」引全球瘋搶！　股價狂噴74%價格曝光

另一視角畫面曝！三立採訪車衝進彰銀整面牆破　民眾遭撞噴飛倒地

埃及拍美照男友突單膝跪地　綁個鞋帶讓女友驚喜→傻眼

三立採訪車暴衝釀9傷！最新畫面曝　加速闖紅燈「炸彈般撞進銀行」

另一視角畫面曝！三立採訪車衝進彰銀整面牆破　民眾遭撞噴飛倒地

機車路邊怠速警上前關心　驚見車廂藏違禁品！揪出騎士毒駕

快訊／國1北上汐止段2車碰撞1翻覆！母嬰受困獲救　3線道塞爆

夫問怎麼不去按摩...妻哽咽「那位有點變態」　淫男手法曝

私幼又傳虐童！2歲孩遭毆打1小時滿臉傷　園方致歉：已解雇涉案師

梓官知名互動園區圍牆遭撞！休旅車駕駛「精神不濟」釀3傷

有您真好！「鏟子超人」與志工光復救災清淤　環境部辦感恩餐會

北捷又傳持刀案？多名警消緊急出動　捷運警：持續加強搜索

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

快訊／彰化139縣道死亡彎道又出事！20歲重機男過彎自摔身亡

開價2萬5激戰！男假冒SWAG員工誘拍完事就跑　2女受騙怒告

全台最大！我家牛排高雄同盟店開幕　390元享上百道料理吃到飽

關穎、陶晶瑩逛精品「遭店員擺臭臉」　怒掀背後內幕：花錢受氣

春節前夕送暖　吳清基返鄉頒發清寒獎學金嘉惠學子

弟弟夫妻檔買房　頭期款差100萬「哥哥想幫忙」！過來人勸退

日航子公司客機「左引擎溫度異常」緊急返航！　3周連爆3起故障

化身罰球機器！梅克14罰全中創TPBL紀錄、攜準大三元丁聖儒斬斷特攻連勝

甜點區才是本體！台北老爺Le Café吃到飽攻略　現切牛排還能回煎

千名師上街喊「廢校事會議」　教育部：再觀察半年

提名牛步！國民黨台中市長人選未定　盧秀燕：協調無果就辦初選

年前搶客！日曜天地運動品牌990元起　中友藝術季228連假登場

霍諾德「徒手爬台北101」遇雨延期 遺憾發聲：總要看大自然的臉色

社會熱門新聞

情色養生館遭查　仍營業被斷水電

傳播妹KTV洗手台前遭性侵！台中人夫偷拍肉色片：她好主動我會怕

色男帶人妻上摩鐵拍性愛片！完事傳給她丈夫

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

色阿公3度逞慾！孫女閨蜜驚醒嘴裡多一根

色龜師父拐女信徒獻身！完事諷：跟妳X很無聊

人頭助理詐補助105萬　前議員1家3口起訴

外籍男超速6次挨罰2萬5　「送達程序違法」全撤銷

人妻按摩慘遭脫褲猥褻　按摩師不認罪判1年

男假冒SWAG員工誘嘿咻落跑　2女受騙怒告

101拖吊到新生北！女騎士被開價4.5萬嚇壞

養生館全糖升級　脫光正要抓龍筋警就破門

即／彰化139死亡彎道又出事！20歲重機男過彎自摔亡

33泰女藏艋舺賣肉　6人激戰當場被抄急抓內褲

更多熱門

相關新聞

獸父性侵2女兒噁喊「小老婆」　重判12年

獸父性侵2女兒噁喊「小老婆」　重判12年

嘉義一名獸父侵犯2名女兒，還喊國中女兒「小老婆」，抱怨妻子不願意發生性行為，要求女兒提供服務洩慾。其中大女兒控訴，她從國二到高一時每天被父親猥褻，不論洗澡、睡覺或和父親獨處都會遭狼爪，讓她既痛苦又害怕，小女兒也痛訴國一開始每周被父親至少性侵2、3次。全案經嘉義地院審理，法官判定父親犯對未滿14歲之女子犯強制性交罪、成年人故意對少年犯強制猥褻罪，合併處12年徒刑。可上訴。

通緝犯拒檢騎車狂飆　3警包抄壓制

通緝犯拒檢騎車狂飆　3警包抄壓制

傳播妹KTV洗手台前遭性侵！台中人夫偷拍肉色片：她好主動我會怕

傳播妹KTV洗手台前遭性侵！台中人夫偷拍肉色片：她好主動我會怕

色阿公3度逞慾！孫女閨蜜驚醒嘴裡多一根

色阿公3度逞慾！孫女閨蜜驚醒嘴裡多一根

神棍性侵信徒　乾女兒遭荼毒200次

神棍性侵信徒　乾女兒遭荼毒200次

關鍵字：

視障按摩猥褻案新莊法院判決性侵

讀者迴響

熱門新聞

醫美術後對比照有打馬　模特仍被認出是陳為民

霍諾德成功！徒手爬完台北101

快訊／全聯開出3張發票大獎！幸運門市曝光

爬到77樓！霍諾德驚：Google太狂

寫真偶像炫耀X光照「肺很乾淨」！網友大歪樓

霍諾德突「定格」嚇壞主持人

霍諾德爬101前吃什麼？公關解答了

法國蜘蛛人「秒道賀霍諾德」

美國多州宣布進入緊急狀態！　8000多架航班取消

情色養生館遭查　仍營業被斷水電

霍諾德攻頂累癱坐塔尖：我好累

快訊／統一發票11、12月千萬特別獎號碼出爐

有錢也請不到！奧斯卡影后現身應援霍諾德

甜甜圈店「12歲以下不接待」引爆怒火

川普：若加國與中國達成協議將課100％關稅

更多

最夯影音

更多
關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」
正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面