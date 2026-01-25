遇名牌女設圈套！工程師噴1225萬被榨乾　賣車打5份工還債

▲新加坡一名工程師被騙走千萬元。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡一名33歲工程師在二手交易平台認識一名自稱從事名錶、限量名包交易的E女，兩人頻繁聊天、相識6天之後再次見面，女方還稱要帶他投資賺錢。結果他就這樣誤入桃色金錢陷阱，短短3個月內被騙超過50萬新幣（約新台幣1225萬元），最終只能把車子賣了，下班後還要打5份零工來還債。

穿名牌、稱有人脈 話術操控

聯合早報報導，受害者阿杰（化名）2023年11月在Carousell買手機時結識E女，兩人經常聊天，她在得知阿杰兼職做房仲後，便聲稱有買房需求，相識僅僅6天，兩人就再度見面。

E女住處位在高級公寓，身穿名牌、談吐自信、自稱在名錶投資圈有人脈，見面第2天就開始遊說阿杰跟著她投資。儘管兩人未正式確認交往戀人關係，但幾乎天天形影不離，且還帶他出入高級場所、引薦「成功投資」的朋友給他認識。

阿杰還稱，E女經常用「要當我男友，經濟差距不能太大」等言語刺激，讓他一步步落入圈套。

手把手指導 逼貸30萬新幣

在E女慫恿下，阿杰先是投入約20萬新幣（約新台幣490萬元）積蓄，隨後更在女方「手把手」指導下，透過手機向9家銀行及7家合法放貸商借款高達30萬新幣（約新台幣735萬元）。

阿杰回憶，當時他完全被牽著鼻子走，猶如傀儡，當到了無力再貸款、追問獲利的時候，E女態度驟變，更稱「如果我是你，我會找個地方自我了結」，隨後清空對話紀錄、停用電話，人間蒸發。直到此刻，阿杰才確信被騙，並在2024年1月報案，警方將此案列為欺詐調查，並非一般詐騙案件。

為了還債 賣車、打5份零工

為了償還債務，阿杰賣掉車子，並在下班後一度兼差打5份工，直到現在仍有部分債務未還完。

回首這段慘痛經歷，阿杰坦言，當時確實動了貪念，「世上沒有不勞而獲的事情，貪心往往會帶來一個大損失」。