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華聞快遞／湖南啟動企業上市「破零倍增」計劃：2025年境內外上市公司達200家↑

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▲▼湖南省。（圖／CFP）

▲湖南省。（圖／CFP）

《湖南》湖南啟動企業上市「破零倍增」計劃

湖南省地方金融監督管理局指出，省政府辦公廳正式印發《關於加快推進企業上市的若干意見》，提出實施企業上市「破零倍增」計劃。力爭到2025年，全省境內外上市公司數量達到200家以上，直接融資總額增長50%以上，資產證券化率提高5%以上。（新華網）

《北京》實現零突破！工信部批准中國信通院設立域名根服務器

大陸工信部近日批復同意中國信息通信研究院設立域名根服務器及域名根服務器運行機構，同時要求其嚴格遵守相關法律法規、行政規章及行業管理規定，接受工信部的管理和監督檢查。（中新社）

《貴州》貴州下達2019年省級財政專項扶貧資金1.1億餘元

貴州省近日下達2019年省級財政專項扶貧發展資金1億1595萬元（人民幣），此筆資金將用於建檔立卡貧困人口人畜混居整治。（新華網）

《遼寧》金融機構為沈城文創企業量身定制「服務套餐」

北京、上海等城市發先前布的有關文創發展政策措施中，均將文創金融列為文創產業發展的重要內容。沈城金融業資深人士呼籲，傳統授信模式和傳統業務品種難以切實服務於這一新興產業，金融機構應該進行大範圍的金融創新，以新產品、新模式加大對遼沈地區文化產業的投入力度，促進產業結構優化與升級。（新華網）

▼遼寧省。（圖／CFP）

▲▼遼寧,瀋陽,瀋陽市。（圖／CFP）

《甘肅》蘭州稅務助減稅降費好政策變「真紅包」

西固區稅務局以「不忘初心、牢記使命」主題教育為契機，結合「減稅降費」優惠政策，深入轄區企業，圍繞增值稅改革政策及申報實務中的加計抵減業務會計處理進行輔導，就如何適用相關增值稅會計處理規定進行解讀，幫助企業做好「精準式滴灌」服務，個性化定向輔導，確保政策宣傳「無盲點」。（中新社）

《山西》山西銀企對接推動工業高品質發展

山西省金融辦聯合山西省工信廳於近日共同舉辦山西省工業高品質發展項目銀企對接會，引導更多金融資源向工業高質量發展項目傾斜，助推實體經濟健康發展。據悉，當天，有31家金融機構、57家工業企業與會。（中新社）

《湖南》湖南共有市場主體431.3萬戶

商事制度改革激發市場活力，帶動就業創業。湖南省市場監管局7日透露，今年前11月，全省新登記市場主體72.23萬戶，日均新設市場主體2169戶。截至11月底，全省共有各類市場主體431.3萬戶，較去年同期增長11.3%；註冊資本9.2兆元（人民幣），較去年同期增長9.7%。（新華網）

《福建》中國（福建）國際貿易單一窗口推廣展示會在榕舉辦

福建省商務廳6日在福州舉辦「中國（福建）國際貿易單一窗口」穩外貿、促發展、做貢獻「推廣展示會」。駐閩口岸查驗主管單位、省直相關部門、相關金融機構、各設區市商務部門負責人，以及省內相關港口企業、重點進出口企業、跨境電商企業代表等200多人參加。（中新社）

▼福建省。（圖／CFP）

▲▼福建省,福建,廈門。（圖／CFP）

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