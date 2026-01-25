張又俠剛落馬　北京政府工作報告：鍛造對黨忠誠的政治品格

▲北京市十六屆人大四次會議25日開幕。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委委員長劉振立落馬，《解放軍報》批評兩人「嚴重踐踏破壞軍委主席負責制」，並稱「只要搞腐敗就決不姑息」。北京市十六屆人大四次會議今（25）日開幕，市長殷勇發表政府工作報告時強調，要鍛造對黨忠誠的政治品格，「始終在思想上政治上行動上同以（中共中央總書記）習近平同志為核心的黨中央保持高度一致」。

北京市十六屆人大四次會議今日在北京會議中心舉行，殷勇發表政府工作報告時，在「首都安全防線」方面，對「政治安全」有所著墨。他提到，北京全力支持國防和軍隊現代化建設，推動軍民融合深度發展，加強國防動員工作，持續優化人民防空防護格局，加強軍人軍屬和退役軍人服務保障，鞏固發展堅如磐石的軍政軍民團結。

▼北京市長殷勇進行政府工作報告。（圖／記者陳冠宇攝）

殷勇表示，完成今年目標任務，確保「十五五」開好局、起好步，必須把政府自身建設得更加堅強有力。要鍛造對黨忠誠的政治品格。牢記「看北京首先要從政治上看」，堅定擁護「兩個確立」，堅決做到「兩個維護」，「始終在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致，不折不扣落實黨中央決策部署，以首善標準抓好中央巡視等反饋問題整改」。

殷勇還提到，要大興調查研究之風，做到察實情、出實招、求實效；堅持政府過緊日子，深入推進零基預算改革，完善政府債務管理機制，健全財政支出標準體系，強化成本績效管理，把更多財政資金用在發展緊要處、花在社會民生上。

殷勇強調，要鞏固風清氣正的良好生態。鍥而不舍落實中央八項規定精神，樹立和踐行正確政績觀，深化整治群眾身邊不正之風和腐敗問題，切實為基層減負；更好發揮審計監督、統計監督、財會監督作用，聚焦重點領域規範權力運行，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐。

▼北京市委書記尹力出席會議。（圖／記者陳冠宇攝）