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韓國瑜自爆被抹黃　蘇貞昌：民主反面教材應適可而止

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▲行政院長蘇貞昌10日出席活動前接受聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌10日出席活動前接受聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統候選人韓國瑜陣營9日大動作開記者會，指控裸體合成照是對手抹黃核彈，甚至在媒體上自爆女兒韓冰被抹黑懷孕，對此，行政院長蘇貞昌10日受訪時表示，韓國瑜根本是民主的反面教材，希望適可而止。

蘇貞昌表示，總統選舉其實是非常好的民主歷程，台灣能夠走到人民選總統，這個民主過程很不簡單，一起奮鬥過來的人，都非常期待要選總統的人，本身能做最好示範，讓民主深刻落實。

蘇貞昌話鋒一轉，批評這次看到韓國瑜選總統，說話第二天就反了，抹黃這件事一開始大張旗鼓說要告，後來居然發現是自己人，如此荒唐、荒謬的情景，對於台灣的民主進程以及對民主的示範，都是反面教材，「希望適可而止！」

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